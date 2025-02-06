Hafıza gücü, yaşlanma, demans... Beyin sağlığınızı koruyacak 7 besin açıklandı

Beynin sürekli olarak çalıştığını ve bu nedenle doğru beslenmeye ihtiyaç duyduğunu belirten beslenme uzmanları sağlıklı bir zihin için ideal gıdaların neler olduğunu paylaştı. İşte beyninizin sağlığını güçlendirecek 7 besin önerisi.

1. Yapraklı Yeşillikler Kale, ıspanak ve brokoli gibi yapraklı yeşillikler, beyin sağlığı için oldukça önemli. Bu sebzeler, hafıza ve öğrenmeyi düzenleyen sinir hücreleri için gerekli olan A vitamini açısından zengindir. Ayrıca, bu yeşillikler, oksidatif stres ve iltihaplanmayı önleyen C ve K vitaminlerini de içeriyor. Uzmanlar, günlük 2-3 porsiyon koyu yeşillik tüketmenin faydalı olduğunu belirtiyor.

2. Yaban Mersini ve Diğer Meyveler Yaban mersini, içeriğindeki flavonoidler sayesinde beyin fonksiyonlarını güçlendirmeye yardımcı oluyor. Bu antioksidanlar, sinir hücreleri arasındaki iletişimi destekler ve beyin hücrelerini oksidatif stresten korur. Haftada en az üç kez yarım su bardağı yaban mersini tüketmek, beyin sağlığını iyileştirmeye katkı sağlayacaktır.

3. Kuruyemişler Kuruyemişler, beyin fonksiyonları için gerekli olan omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Ayrıca E vitamini, çinko ve selenyum içerirler. Bu besinler, oksidatif strese karşı koruma sağlar ve beyin sağlığını destekler. Uzmanlar, haftada en az dört kez 1,5 ons (yaklaşık bir avuç) tuzsuz kuruyemiş tüketilmesini öneriyor.