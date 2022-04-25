Mersin'de sıcaklık 30 dereceyi aştı! Sahillere akın ettiler
Mersin'de hava sıcaklığının 30 dereceyi aşmasıyla birlikte birçok tatilci denizde serinledi. Kızkalesi sahilinde yoğunluk oluşturmaya başlayan vatandaşlar tatil sezonunu açtı. Ramazan ayı olması nedeniyle bazı vatandaşlar ise tekne turları gerçekleştirip sahil bandında yürüyüş yaptı. Kendini kuma gömenlerin de olduğu Kızkalesi sahilinin bayram ile birlikte tamamen sezonu açacağı belirtildi.
25.04.2022 14:46 - Son Güncelleme: 25.04.2022 14:51
Meteorolojinin uyardığı sıcak hava dalgası Mersin'de etkili olmaya başladı. 3 gündür artan sıcaklık nedeniyle termometreler 30 dereceyi geçti.