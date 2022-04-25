RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Yaşam Mersin'de sıcaklık 30 dereceyi aştı! Sahillere akın ettiler

Mersin'de sıcaklık 30 dereceyi aştı! Sahillere akın ettiler

Mersin'de hava sıcaklığının 30 dereceyi aşmasıyla birlikte birçok tatilci denizde serinledi. Kızkalesi sahilinde yoğunluk oluşturmaya başlayan vatandaşlar tatil sezonunu açtı. Ramazan ayı olması nedeniyle bazı vatandaşlar ise tekne turları gerçekleştirip sahil bandında yürüyüş yaptı. Kendini kuma gömenlerin de olduğu Kızkalesi sahilinin bayram ile birlikte tamamen sezonu açacağı belirtildi.

25.04.2022 14:46 - Son Güncelleme: 25.04.2022 14:51
Mersin’de sıcaklık 30 dereceyi aştı! Sahillere akın ettiler

Meteorolojinin uyardığı sıcak hava dalgası Mersin'de etkili olmaya başladı. 3 gündür artan sıcaklık nedeniyle termometreler 30 dereceyi geçti.

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Mersin’de sıcaklık 30 dereceyi aştı! Sahillere akın ettiler

Sıcak havayı değerlendirmek isteyen birçok yerli ve yabancı turist başta olmak üzere Mersin'de yaşayan bazı vatandaşlar serinlemek için Kızkalesi'ne akın etti.

Mersin’de sıcaklık 30 dereceyi aştı! Sahillere akın ettiler

Sahil bandının bir bölümünü dolduran tatilciler, denizde serinlerken, şezlonglarda güneşlendi. Özellikle çocuklar hem denizin hem de kumsalın tadını çıkardı.

Mersin’de sıcaklık 30 dereceyi aştı! Sahillere akın ettiler

Ramazan ayı olması nedeniyle bazı vatandaşlar ise tekne turları gerçekleştirip sahil bandında yürüyüş yaptı. Kendini kuma gömenlerin de olduğu Kızkalesi sahilinin bayram ile birlikte tamamen sezonu açacağı belirtildi.

Mersin’de sıcaklık 30 dereceyi aştı! Sahillere akın ettiler

Tatil için Gaziantep'ten ailece geldiklerini belirten Altun Ağzıgüzel, havanın çok sıcak ve denizin de çok güzel olması nedeniyle iyi vakit geçirdiklerini kaydetti.

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