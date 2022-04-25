RAMAZAN İMSAKİYE
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Balıkesir Edremit'te feci kaza! Devrilen odun yüklü traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Odun yüklü traktör bilinmeyen bir nedenle devrildi. Traktörün altında kalarak sıkışan yolcu olay yerinde can verirken sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İşte haberin detayları ve olay yerinden görüntüler...

25.04.2022 18:02 - Son Güncelleme: 25.04.2022 18:02
Balıkesir Edremit’te feci kaza! Devrilen odun yüklü traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

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Balıkesir Edremit’te feci kaza! Devrilen odun yüklü traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi

A.V.Ö'nün kullandığı, römorku odun yüklü 10 H 2087 plakalı traktör, Altınoluk Mahallesi Seyir Yolu Tepesi Küp Gediği mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

Balıkesir Edremit’te feci kaza! Devrilen odun yüklü traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi

Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Edremit’te feci kaza! Devrilen odun yüklü traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi

OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Devrilen traktörün altında kalarak sıkışan yolcu G.N, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Balıkesir Edremit’te feci kaza! Devrilen odun yüklü traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi

Kazada hafif yaralanan traktör sürücüsü, sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi.

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