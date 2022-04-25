Balıkesir Edremit'te feci kaza! Devrilen odun yüklü traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi
Balıkesir'in Edremit ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Odun yüklü traktör bilinmeyen bir nedenle devrildi. Traktörün altında kalarak sıkışan yolcu olay yerinde can verirken sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İşte haberin detayları ve olay yerinden görüntüler...
25.04.2022 18:02 - Son Güncelleme: 25.04.2022 18:02
A.V.Ö'nün kullandığı, römorku odun yüklü 10 H 2087 plakalı traktör, Altınoluk Mahallesi Seyir Yolu Tepesi Küp Gediği mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Devrilen traktörün altında kalarak sıkışan yolcu G.N, olay yerinde yaşamını yitirdi.