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Mersin'de feci kaza: Takla attı!

Son dakika haberleri... Mersin'de feci bir kaza meydana geldi. Çamlıyayla ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 09:09 Güncelleme 10 Haziran 2024, 09:09
Mersin’de feci kaza: Takla attı! 1

Mersin'de kontrolden çıkan bir otomobil takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Mersin’de feci kaza: Takla attı! 2

Alınan bilgiye göre Çamlıyayla Kesecik Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan otomobil takla attı.

Mersin’de feci kaza: Takla attı! 3

1 ÖLÜ 2 YARALI

Kaza anında sürücü Ali Subayır Şafaklı (31) olay yerinde hayatını kaybetti.

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