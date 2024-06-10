Mersin'de feci kaza: Takla attı!

Mersin'de kontrolden çıkan bir otomobil takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre Çamlıyayla Kesecik Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan otomobil takla attı. 1 ÖLÜ 2 YARALI Kaza anında sürücü Ali Subayır Şafaklı (31) olay yerinde hayatını kaybetti. Araç içinde bulunan M.T. ve A.T., olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sağlık ekiplerine teslim edildi ve hastaneye sevk edildiler. A.T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.