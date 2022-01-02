Mermer cilası içerek ölmüştü! Özde Çivici'nin ölümünde şüphe! Mermer cilası kolay...
İzmir'de korkunç ölüm! Su diye mermer cilası içti hayatını kaybetti. İzmir'de 30 yaşındaki Özde Çivici, akılalmaz bir şekilde yaşamını yitirmişti! Çalıştığı otelde mermer cilası içen genç kadın hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı! O ifadeler ise akıllarda soru işareti bıraktı. Çivici'nin bir yakını, "Olaydan önce odasına suyunu bırakmış Daha sonra gelen bir grubu karşılamış. Döndüğünde de masadaki suyu alıp içmiş. Sıvının mermer cilası olduğunu hissetmemiş. Tadı ve görüntüsü su ile benzerlik gösteren bir sıvıymış. Ölümünde ihmal varsa ortaya çıksın" dedi.
02.01.2022 14:49
- Son Güncelleme: 02.01.2022 14:50
İzmir'in Selçuk ilçesinde çalıştığı otelde, su sandığı pet şişe içerisindeki mermer cilasını içtiği öne sürülen Özde Çivici (31), yaşamını yitirdi.
Otelin halkla ilişkiler biriminde çalışan Özde Çivici, iş yerinde düzenlenen yılbaşı eğlencesinin tanıtım broşürlerini dağıtıp, odasına geldi.