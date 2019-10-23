Mercedes koltuğunu kesip biçti! İçinden çıkanlara kimse inanamadı 23.10.2019 19:07

Önüne gelen her şeyi kesip biçerek içinden çıkanları gösteren YouTuber baba-oğul bu kez son model Mercedes-Benz S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu gözüne kestirdi. Mercedes koltuğunu didik didik eden YouTuber'ların videosu sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Bıçakla önce koltuğun dış kılıfını kesen YouTuber baba, sonrasında koltuğun içinden çıkanları izleyicilerle paylaştı. Peki Mercedes koltuğunun içinde ne var? İşte fenomen YouTuber'ların YouTube'ta izlenme rekorları kıran Mercedes videosu!

Buldukları her şeyi didik didik ederek YouTube'ta fenomen olan ve son olarak Mercedes'in Almanya'da bulunan müzesine giren baba oğul, bu kez son model Mercedes-Benz S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu delik deşik etti.



Bıçakla önce koltuğun dış kılıfını kesen YouTuber baba daha sonra koltuğun içinden çıkanları izleyicilerle paylaştı. Fenomen YouTuber'ların videosu internette izlenme rekorları kırdı.