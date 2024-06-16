İl il Türk boylarının soy dağılımı! İşte yaşadığınız şehrin ve memleketinizin geldiği Türk boyu

Türkiye tarih sahnesinde sadece kuruluş yıllarıyla değil, binlerce yıl öncesine uzanan zengin bir geçmişe sahiptir. Anadolu toprakları, pek çok kültür ve medeniyetin beşiği olarak bilinirken Türk boylarının Anadolu'ya yayılımı da bu toprakların tarihî ve kültürel dokusunu derinden etkilemiştir. Türk boyları Orta Asya'nın geniş steplerinden başlayarak tarih boyunca farklı zaman dilimlerinde Anadolu'ya göç etmişlerdir.
Türk boyları, milattan önceki dönemlerde Orta Asya'dan hareket ederek geniş bir coğrafyaya yayıldı. Göktürkler, Uygurlar ve daha pek çok Türk boyu, zengin kültürel miraslarını da beraberlerinde getirdi. Anadolu, bu göç dalgaları sonucunda Türklerin yerleşik hayata geçiş yaptığı, kültürel ve sosyal yapılarını köklü bir şekilde değiştirdiği bir kavşak noktası haline geldi. İşte yaşadığınız şehrin ve memleketinizin geldiği Türk boyu!
HANGİ İL HANGİ BOYDAN?
Türklerin yüzyıllar boyunca dünya tarihine damga vurduğu bilinen bir gerçektir. Anadolu, Türklerin çeşitli boyutlarda yerleşim gösterdiği ve çeşitli kültürel izler bıraktığı bir coğrafyadır. Peki, Anadolu'da hangi Türk boyuna mensup olduğunuzu biliyor musunuz? İşte tarihe damgasını vuran Türk devletleri ve Türk boyları...
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK DEVLETLERİ
BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU - M.Ö. 204 - M.S. 216