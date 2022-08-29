Melek Bezaroğlu sosyal medyadan isyan etti! Eski sevgilisi M.K.'dan görülmemiş tehditler
Melek Bezaroğlu isimli kadın, ayrıldığı eski sevgilisinin 3 yıldır süren tehditlerini sosyal medyadan paylaştığı videoyla anlattı. Bezaroğlu, M.K. isimli adam hakkında "Çocuğumla dışarı çıktığımda tedirgin olmak, arkama bakmak istemiyorum" dedi. Öte yandan M.K.'nın attığı mesajlar da dehşete düşürdü.
29.08.2022 11:09 - Son Güncelleme: 29.08.2022 11:14
Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile açıklamalarda bulunup, yardım isteyen Melek Bezaroğlu, 3 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi M.K.'nin kendisini sürekli tehdit ettiğini iddia etti. Bahçelievler'de yaşayan Melek Bezaroğlu, 1 ay cezaevinde yatıp, açılan 4 davada hakkında "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" kararı verildiğini belirttiği M.K.'nin tutuklanmasını istedi.
Sosyal medyadan yayınladığı videoda Bezaroğlu, "Yaklaşık üç yıldır akıl sağlığının yerinde olmadığını sonradan öğrendiğim bir kişiyle mücadele ediyorum. Bu kişi hakkında emniyete de savcılığa da CİMER'e de sürekli şikayetçi oldum. Aynı kişi adına 4 farklı dava açtım ve dördünde kazandım fakat hükmün açıklanması geri bırakıldı.