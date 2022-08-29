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Melek Bezaroğlu sosyal medyadan isyan etti! Eski sevgilisi M.K.'dan görülmemiş tehditler

Melek Bezaroğlu isimli kadın, ayrıldığı eski sevgilisinin 3 yıldır süren tehditlerini sosyal medyadan paylaştığı videoyla anlattı. Bezaroğlu, M.K. isimli adam hakkında "Çocuğumla dışarı çıktığımda tedirgin olmak, arkama bakmak istemiyorum" dedi. Öte yandan M.K.'nın attığı mesajlar da dehşete düşürdü.

29.08.2022 11:09 - Son Güncelleme: 29.08.2022 11:14
Melek Bezaroğlu sosyal medyadan isyan etti! Eski sevgilisi M.K.’dan görülmemiş tehditler

Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile açıklamalarda bulunup, yardım isteyen Melek Bezaroğlu, 3 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi M.K.'nin kendisini sürekli tehdit ettiğini iddia etti. Bahçelievler'de yaşayan Melek Bezaroğlu, 1 ay cezaevinde yatıp, açılan 4 davada hakkında "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" kararı verildiğini belirttiği M.K.'nin tutuklanmasını istedi.

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Melek Bezaroğlu sosyal medyadan isyan etti! Eski sevgilisi M.K.’dan görülmemiş tehditler

Sosyal medyadan yayınladığı videoda Bezaroğlu, "Yaklaşık üç yıldır akıl sağlığının yerinde olmadığını sonradan öğrendiğim bir kişiyle mücadele ediyorum. Bu kişi hakkında emniyete de savcılığa da CİMER'e de sürekli şikayetçi oldum. Aynı kişi adına 4 farklı dava açtım ve dördünde kazandım fakat hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Melek Bezaroğlu sosyal medyadan isyan etti! Eski sevgilisi M.K.’dan görülmemiş tehditler

BİR HANIMEFENDİNİN DAHA ŞİKAYETİ VAR
Sonuç olarak kendisi sadece bir ay kadar Metris cezaevinde kaldı. Çıkar çıkmaz aynı davranışlara devam etti. Şu an kendisi hakkında bir davam daha devam etmekte. Bir hanımefendinin daha şikayeti mevcut" dedi.

Melek Bezaroğlu sosyal medyadan isyan etti! Eski sevgilisi M.K.’dan görülmemiş tehditler

Bezaroğlu açıklamasının devamında, "Adıma farklı hesaplar açarak beni küçük düşürücü paylaşımlarda bulunan, tehdit eden, hakaret eden bu adam hakkındaki lütfen artık işlem yapılsın.

Melek Bezaroğlu sosyal medyadan isyan etti! Eski sevgilisi M.K.’dan görülmemiş tehditler

Bu durum beni gerçekten çok yordu. Çevremdeki insanları, ailemi, arkadaşlarımı açtığı sahte sosyal medya hesaplarıyla taciz ve tehdit ediyor. 'Bugün bunu giymişsin, şurada beklemişsin' gibi mesajlar atıyor.

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