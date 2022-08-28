NASA’nın uzay aracı keşfetti bilim insanları şaşkın! Tüm bildiklerinizi unutun! Yaklaşınca göründü meğer Mars’ta Dünya’nın varoluşu...

BİLİM İNSANLARI ŞAŞKINLIĞA UĞRADI

Genellikle Kızıl Gezegen olarak anılan Mars'ın popüler tasvirleri, sonsuza uzanan kızıl kayaları çağrıştırıyor. Ama NASA'nın Perseverance keşif aracı başka bir şey daha buldu: Yeşil bir şey. Bilim insanları Mars'ın Jezero kraterinin göl olduğu zamanlar hakkında bilgi arayan aracın kratere ulaşınca şaşırtıcı kayalar bulduğunu söylüyor. İlk olarak, bilim insanları, zeminin sadece kraterin göl olduğu dönemde biriken tortul kayaçlardan oluşmadığını tespit edince şaşkınlığa uğradı. Burada volkanik kayaların da yer aldığı ve bunların çoğunlukta olduğu söyleniyor.

Dahası, bu kayalar olivin (magnezyum demir silikattan oluşan mineral -ed.n.) parçalarından oluşuyor. Bu, Hawaii plajlarına koyu yeşil rengini veren peridotun daha çamurlu ve o kadar parlak olmayan bir versiyonu.