NASA'nın uzay aracı keşfetti bilim insanları şaşkın! Tüm bildiklerinizi unutun! Yaklaşınca göründü meğer Mars'ta Dünya'nın varoluşu...
NASA'nın uzay aracı keşfetti bilim insanları şaşkın! Tüm bildiklerinizi unutun! Mars'ın Jezero kraterine yaklaşınca göründü... Kızıl Gezegen'e 2020'de varan NASA'nın Mars keşif aracı Perseverance'tan Dünya'ya geri gönderilen verilerin analiziyle ortaya çıkan sonuç şaşkınlık yarattı. Onlar, Dünya'nın varoluşunun ilk dönemlerindeki volkanik kayalara çok benziyorlar.
DÜNYA'NIN VAROLUŞUNUN İLK DÖNEMLERİNDEKİ VOLKANİK KAYALARA BENZİYOR!
NASA'nın uzay aracı keşfetti bilim insanları şaşkın! Tüm bildiklerinizi unutun! Mars'ın Jezero kraterine yaklaşınca göründü...
BİLİM İNSANLARI ŞAŞKINLIĞA UĞRADI
Genellikle Kızıl Gezegen olarak anılan Mars'ın popüler tasvirleri, sonsuza uzanan kızıl kayaları çağrıştırıyor. Ama NASA'nın Perseverance keşif aracı başka bir şey daha buldu: Yeşil bir şey. Bilim insanları Mars'ın Jezero kraterinin göl olduğu zamanlar hakkında bilgi arayan aracın kratere ulaşınca şaşırtıcı kayalar bulduğunu söylüyor. İlk olarak, bilim insanları, zeminin sadece kraterin göl olduğu dönemde biriken tortul kayaçlardan oluşmadığını tespit edince şaşkınlığa uğradı. Burada volkanik kayaların da yer aldığı ve bunların çoğunlukta olduğu söyleniyor.
Dahası, bu kayalar olivin (magnezyum demir silikattan oluşan mineral -ed.n.) parçalarından oluşuyor. Bu, Hawaii plajlarına koyu yeşil rengini veren peridotun daha çamurlu ve o kadar parlak olmayan bir versiyonu.
Bilim insanları, bu yeni çalışmada incelenenlere benzer kayaların Dünya'da bulunabileceğini ama bunların genellikle milyarlarca yıllık rüzgar, su ve Dünya'daki yoğun yaşantılarının geri kalanı tarafından tahrip edildiğini söylüyor. Öte yandan, Mars'taki çevrenin çok farklı olması nedeniyle bozulmadan kalmışlar. Yeni makalenin araştırmacılarından, Purdue Üniversitesi profesörü Roger Wiens, "Gördüğümüz bu katmanlı volkanik kayaların bugünlerde Dünya'da sahip olduğumuz volkanik kayalardan farklı göründüğünü fark etmeye başladık" dedi.
Dünya'nın varoluşunun ilk dönemlerindeki volkanik kayalara çok benziyorlar. Bu nedenle bu kayalar bize Dünya'daki yaşamın tarihi ve bir zamanlar Mars'ta yaşamış olabilecek uzaylılar hakkında bilgi verebilir.
Purdue Üniversitesi'ndeki bir başka araştırmacı ve profesör Briony Horgan, "Dünya'da yaşamın ilk nerede ve ne zaman evrimleştiğini daha iyi anlamamış olmamızın nedenlerinden biri, bu kayaların çoğunlukla yok olması; bu nedenle Dünya'daki eski ortamların nasıl olduğunu yeniden canlandırmak gerçekten zor" dedi.