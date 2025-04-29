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Şota'nın sözlerini Türkçe'den Türkçe'ye çevirmişti! İki efsane isim 30 yıl sonra tekrar buluştu! Bakın neler yaşandı?

Bir dönem yeşil sahalarda fırtınalar estirmiş, Türk futboluna adını altın harflerle yazdırmıştı Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Şota Arveladze'nin yıllar önce yaptığı röportaj hafızalara kazandı. O röportajda tercüman Alaattin Gayretli, aslen Gürcü olan Şota'nın Türkçe konuşmasını, anlaşılabilir hale getirmeye çalışıyordu. Yani bir nevi, Türkçeden, Türkçeye çeviri yapıyordu. atv Haber, iki ismi, yıllar sonra tekrar buluşturdu. Bakın neler yaşandı?

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takvim.com.tr
Efsane iki isim yıllar sonra buluştu

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Şota Arveladze'nin 1995 yılında yaptığı röportaj hafızalara kazındı.

Şota’nın sözlerini Türkçe’den Türkçe’ye çevirmişti! İki efsane isim 30 yıl sonra tekrar buluştu! Bakın neler yaşandı?

TÜRKÇE'DEN TÜRKÇEYE TERCÜME ETTİ

O röportajda tercüman Alaattin Gayretli, aslen Gürcü olan Şota'nın Türkçe konuşmasını, Türkçe'ye tercüme etti. Ortaya ise unutulmaz görüntüler çıktı.

Şota’nın sözlerini Türkçe’den Türkçe’ye çevirmişti! İki efsane isim 30 yıl sonra tekrar buluştu! Bakın neler yaşandı?

atv Haber, iki ismi, 30 yıl sonra tekrar buluşturdu. İkili o anlarda yaşananları anlattı.

Şota’nın sözlerini Türkçe’den Türkçe’ye çevirmişti! İki efsane isim 30 yıl sonra tekrar buluştu! Bakın neler yaşandı?

"GÜRCÜCE ANLIYOR GİBİYDİ"

Arveladze, Alaattin Gayretli'nin o yıllarda her işine yardım ettiğini dikkat çekerek "Alaattin abiydi bize her gün gelen, her gün soran. İşte sorunları çabuk halleden. Alaattin abi bilmiyordu Gürcüce ama sanki anlıyor gibi geliyordu bize." dedi.

Şota’nın sözlerini Türkçe’den Türkçe’ye çevirmişti! İki efsane isim 30 yıl sonra tekrar buluştu! Bakın neler yaşandı?

Alaattin Gayretli'nin kendi cümlelerini düzenlediğini söyleyen Şota Arveladze; "O gün 'maçla ilgili ne dersin?' şeklinde bir soru aldım. Ben de o kısa kısa kelimelerle anlatıyordum. Alaattin abi aynı kelimeleri muhabire anlattı. Benim kelimeleri düzenliyordu aslında" ifadelerini kullandı.

Efsane iki isim yıllar sonra buluştu

Yıllar sonra o anları yeniden canlandıran ikiliye atv Haber Muhabiri, " Türkiye'ye dönme planınız var mı?" şeklinde bir soru yöneltti.

Şota’nın sözlerini Türkçe’den Türkçe’ye çevirmişti! İki efsane isim 30 yıl sonra tekrar buluştu! Bakın neler yaşandı?

Şota Arveladze bu soruya, "Teklife bağlı. Varsa takım çalışmak var. Olmazsa çalışmak yok ama istiyorum çalışmak" diyerek yanıt verdi.

Şota’nın sözlerini Türkçe’den Türkçe’ye çevirmişti! İki efsane isim 30 yıl sonra tekrar buluştu! Bakın neler yaşandı?

Gayretli, yıllar önce yaptığı gibi bu cümleyi de Türkçe'ye tercüme etti. Ekstra bilgiler de ekleyen Gayretli'nin konuşması karşısında Arveladze, kahkaha attı.