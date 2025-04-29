Şota'nın sözlerini Türkçe'den Türkçe'ye çevirmişti! İki efsane isim 30 yıl sonra tekrar buluştu! Bakın neler yaşandı?
Bir dönem yeşil sahalarda fırtınalar estirmiş, Türk futboluna adını altın harflerle yazdırmıştı Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Şota Arveladze'nin yıllar önce yaptığı röportaj hafızalara kazandı. O röportajda tercüman Alaattin Gayretli, aslen Gürcü olan Şota'nın Türkçe konuşmasını, anlaşılabilir hale getirmeye çalışıyordu. Yani bir nevi, Türkçeden, Türkçeye çeviri yapıyordu. atv Haber, iki ismi, yıllar sonra tekrar buluşturdu. Bakın neler yaşandı?