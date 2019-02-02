Meghan Markle'ın bu görüntüsü olay yarattı! Dünya onu konuşuyor

İngiltere'nin Sussex düşesi Meghan Markle, her adımıyla olay yaratmaya devam ediyor. Resmi ziyaretlerine peşi sıra devam eden Meghan Markle giydiği kaban ile olay yarattı. Sarayın aykırı gelini bakın bu kez ne yaptı...

02.02.2019 15:41 - Son Güncelleme: 02.02.2019 15:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





