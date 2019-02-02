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Meghan Markle'ın bu görüntüsü olay yarattı! Dünya onu konuşuyor

İngiltere'nin Sussex düşesi Meghan Markle, her adımıyla olay yaratmaya devam ediyor. Resmi ziyaretlerine peşi sıra devam eden Meghan Markle giydiği kaban ile olay yarattı. Sarayın aykırı gelini bakın bu kez ne yaptı...

02.02.2019 15:41 - Son Güncelleme: 02.02.2019 15:51
Meghan Markle'ın bu görüntüsü olay yarattı! Dünya onu konuşuyor

İngiltere'nin Sussex düşesi Meghan Markle, bir üniversite ziyareti sırasında giydiği kıyafetle yine gündem oldu.

Meghan Markle'ın bu görüntüsü olay yarattı! Dünya onu konuşuyor

Markle'ın tamamen siyah giydiği ziyarette dünyaca ünlü Givenchy markasının geri dönüştürülebilir kabanını tercih etmesi takdir topladı.

Meghan Markle'ın bu görüntüsü olay yarattı! Dünya onu konuşuyor

6 aylık hamile 37 yaşındaki düşesin, nisan-mayıs aralığında doğum yapması bekleniyor.

Meghan Markle'ın bu görüntüsü olay yarattı! Dünya onu konuşuyor

SAHTE HAMİLELİK Mİ?

Neredeyse tüm dünyanın meraklı bakışları ve eleştiri yağmuru altında yaşayan yeni Düşes'e şok!

Meghan Markle'ın bu görüntüsü olay yarattı! Dünya onu konuşuyor

Yıllar önce kızı Charlotte'u dünyaya getirdiğinde hastane çıkışı sergilediği bakımlı görüntü nedeniyle "Bu bebeği Kate Middleton doğurmadı, taşıyıcı anne dünyaya getirdi" iddialarının bir benzerini bu kez Meghan Markle yaşıyor.

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