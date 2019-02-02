Bu gıdaları tüketmek mutluluk veriyor | Gelmiş geçmiş en sağlıklı besinler
Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz, mutluluk veren besinleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. Tükettikçe mutluluk veren besinler neler? Hangi besin neye iyi gelir? İşte uzmanlardan sağlıklı besinler listesi..
Muz
Muz, ruh halinizi düzenlemeye yardımcı olan seratonin üretimini sağlayan amino asit triptofan içeriyor. Aynı zamanda muz iyi bir potasyum ve B vitamini olan folat kaynağı. Düşük B vitamini düzeylerine sahip olmak yapılan çalışmalarda depresyona bağlandığından muz iyi bir mutlu edici besin olarak kabul ediliyor. Ancak glisemik yükü yani kan şekerinizi yükseltme hızı fazla olan muzu diyabetiniz varsa porsiyon kontrolü yaparak tüketmeye özen gösterin. 1 porsiyon muz 1 küçük boya denk geliyor, o nedenle büyük ithal muzları yarım tüketmeye özen gösterin.
Kırmızı meyveler
Çilek, dut, böğürtlen gibi kırmızı meyvelerin, reçeteli duygudurum dengeleyici ilaçlar ile kimyasal benzerlikleri bulunuyor. Ayrıca bu meyvelerde bulunan flavonoid antosiyanidin, artan depresyon oranları ile ilintili olan enflamasyonu da azaltıyor. Özellikle küçük taneli meyvelerde porsiyon kontrolü zor olabildiğinden 1 porsiyonu 1 çay bardağı dolusu olacak şekilde tüketebilirsiniz.
Bitter çikolata
Koyu çikolata, iyi bir antioksidan kaynağı. Aynı zamanda stres hormonu olarak da adlandırılan kortizol seviyelerini de düşürüyor. Tatlı isteğinizi diğer tatlılara oranla daha hızlı keserken kişiyi de mutlu ediyor. Ancak kakao değeri yüksek olan çikolataları tercih ederseniz kalorisinin yüksek olduğunu unutmayın. 1 küçük kare bitter çikolata tüketebilirsiniz.