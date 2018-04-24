Marsın esrarengiz fotoğrafları kafaları karıştırdı

Mars'tan çok tuhaf görüntüler Dünya'ya geliyor; bunlardan biri de hâlen ne olduğu anlaşılmayan tabut görüntüsü! NASA'lı bilim insanlarının çözemediği bu görüntüde tabut dikkat çekiyor; gerçekte ne olduğu ise henüz anlaşılmış değil!