Marsın esrarengiz fotoğrafları kafaları karıştırdı

Mars'ın esrarengiz fotoğrafları kafaları karıştırdı
Kızıl Gezegen'le ilgili tartışmalar halen sürüyor. Komplo teorisyenleri ve UFO uzmanları binlerce yıl önce Mars'ta yaşam olduğunu, ancak yok olduğunu iddia ediyor. NASA'nın yayınladığı Mars fotoğraflarındaki esrarengiz cisimler ise kanıt olarak gösteriliyor. İşte o fotoğraflar...
24 Nisan 2018 Salı, 14:01:40 Güncelleme: 17:02:14
Mars'ın esrarengiz fotoğrafları kafaları karıştırdı
Mars'ın esrarengiz fotoğrafları kafaları karıştırdı
Mars'ın esrarengiz fotoğrafları kafaları karıştırdı
Mars'ın esrarengiz fotoğrafları kafaları karıştırdı
MARS'TA TUĞLA DUVARIN NE İŞİ VAR?
Curiosity tarafından geçen haftalarda gönderilen ve Youtube'a yüklenen görüntülerde 'tuğla duvar' kalıntıları bulunduğu iddia edildi. Görüntüler kısa sürede yayıldı ve meraklıları tarafından çok sayıda yorum aldı. Ünlü 'UFO avcılarından' Scott Waring de videoyu kendi sitesi olan UFOsightingsdaily.com'da paylaştı.
Mars'ın esrarengiz fotoğrafları kafaları karıştırdı
DİĞER GALERİLER