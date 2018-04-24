Mars'ın esrarengiz fotoğrafları kafaları karıştırdı

Kızıl Gezegen'le ilgili tartışmalar halen sürüyor. Komplo teorisyenleri ve UFO uzmanları binlerce yıl önce Mars'ta yaşam olduğunu, ancak yok olduğunu iddia ediyor. NASA'nın yayınladığı Mars fotoğraflarındaki esrarengiz cisimler ise kanıt olarak gösteriliyor. İşte o fotoğraflar...

24 Nisan 2018 Salı, 14:01:40 Güncelleme: 17:02:14
Mars'ın esrarengiz fotoğrafları kafaları karıştırdı
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Marsın esrarengiz fotoğrafları kafaları karıştırdı

Mars'ın yüzeyinde kaydedilen görüntüleri açıklayamayan bilim insanları tartışma yarattı. Bu durum akıllara 'Mars'ta başka canlılar mı yaşıyor?' getiriyor.

Mars'ın esrarengiz fotoğrafları kafaları karıştırdı
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Marsın esrarengiz fotoğrafları kafaları karıştırdı

Mars'tan Dünya'ya gelen bu sıra dışı görüntüde bir insan bedeninin yansıması görünüyor. Gözleri aldatan bu görüntünün ne olduğu halen anlaşılamazken, NASA'lı bilim insanları bu konuda herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Durun! Daha bitmedi...

Mars'ın esrarengiz fotoğrafları kafaları karıştırdı
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Marsın esrarengiz fotoğrafları kafaları karıştırdı

Mars'tan çok tuhaf görüntüler Dünya'ya geliyor; bunlardan biri de hâlen ne olduğu anlaşılmayan tabut görüntüsü! NASA'lı bilim insanlarının çözemediği bu görüntüde tabut dikkat çekiyor; gerçekte ne olduğu ise henüz anlaşılmış değil!

Mars'ın esrarengiz fotoğrafları kafaları karıştırdı
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Marsın esrarengiz fotoğrafları kafaları karıştırdı

MARS'TA TUĞLA DUVARIN NE İŞİ VAR?

Curiosity tarafından geçen haftalarda gönderilen ve Youtube'a yüklenen görüntülerde 'tuğla duvar' kalıntıları bulunduğu iddia edildi. Görüntüler kısa sürede yayıldı ve meraklıları tarafından çok sayıda yorum aldı. Ünlü 'UFO avcılarından' Scott Waring de videoyu kendi sitesi olan UFOsightingsdaily.com'da paylaştı.

Mars'ın esrarengiz fotoğrafları kafaları karıştırdı
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Marsın esrarengiz fotoğrafları kafaları karıştırdı

Waring görüntüleri 'basit ve mükemmel' olarak tanımladı. Ancak videoyu izleyenler, görüntülerin bir tuğla duvara ait olduğuna ikna olmuş değil.Görüntülere yorum yapan bir kullanıcı, duvar iddiasını 'aptalca' olarak tanımladı. Bir başka kullanıcı ise görüntülerin 'sahte' olduğunu iddia etti.

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