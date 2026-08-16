CANLI YAYIN
Geri

Marmara Depremi'nde denize çöken şehir dalgıçlar tarafından kaydedildi

17 Ağustos Marmara Depremi'nin üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen, Kocaeli Gölcük'te sulara gömülen binalar ve sokaklar o karanlık gecenin dehşetini koruyor. Değirmendere sahilinin 55 metre derinliğinde kökünden sökülmüş dev çınarlar, çay bahçesi şemsiyeleri ve seyyar tezgahlar dalgıçlar tarafından yeniden görüntülendi. Dışarıda hayatın devam ettiğini ancak suyun altında zamanın durduğunu belirten uzmanlar, "Su altında maskesinin altından ağlayanlar var" sözleriyle yaşanan duygu yoğunluğunu gözler önüne serdi. İşte su altı şehrinden büyüleyici ve bir o kadar da tüyler ürperten kareler...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
17 Ağustos’un 27. yılında dehşetin izleri: Marmara Depremi’nin su altı şehri görüntülendi

17 AĞUSTOS'UN 27. YILINDA DEHŞETİN İZLERİ: MARMARA DEPREMİ'NİN SU ALTI ŞEHRİ GÖRÜNTÜLENDİ!

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen, fay hattının denize çektiği binalar ve eşyalar o karanlık gecenin izlerini tüm gerçekliğiyle yansıtmaya devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve DESSAT dalgıçları, Değirmendere sahilindeki su altı şehrini ve değişen deniz yaşamını yeniden görüntüledi.

180 metre açıkta 55 metre derinlikte zaman durdu

180 METRE AÇIKTA 55 METRE DERİNLİKTE ZAMAN DURDU!

7,4 büyüklüğündeki felakette kıyıdaki otel, vapur iskelesi, çay bahçesi ve evlerin sulara gömülmesiyle oluşan Değirmendere'deki batık bölge, Değirmendere Sahili'nin 180 metre açığında ve 18 ila 55 metre derinliğe kadar uzanıyor. Bölgede kökünden sökülmüş çınarlar, çay bahçesi şemsiyeleri, sokak lambaları ve seyyar satıcı tezgahları su altında zamana direniyor.

İnsanların yaşam alanları deniz canlılarına ’yapay resif’ oldu

İNSANLARIN YAŞAM ALANLARI DENİZ CANLILARINA 'YAPAY RESİF' OLDU

O dönem Deniz Kuvvetleri'nde 1. sınıf dalgıç astsubayı olarak arama kurtarma faaliyetlerine katılan ve emekliliğinde DESSAT'ı kuran su altı arama kurtarma eğitmeni Murat Kulakaç, depremin unutulan izlerinin su altında aynen durduğunu belirtti. Kulakaç, "Eskiden insanların yaşam alanı olan bu kalıntılar artık su altı canlıları için birer yapay resif haline geldi. Doğanın gücünü ve deprem gerçeğini orada tüm çıplaklığıyla görebiliyorsunuz" dedi.

Yüz binlerce kişi birliktе gelse o çınarları yerinden oynatamaz

"YÜZ BİNLERCE KİŞİ BİRLİKTE GELSE O ÇINARLARI YERİ DEĞİŞTİREMEZ"
Doğanın devasa gücüne dikkat çeken Kulakaç, su altındaki manzarayı şu sözlerle özetledi: "Dipte inanılmaz bir görüntü var. O dev çınarları kökünden sökmüş, sallamış, blok halinde yere yatırmış. Biz yüz binlerce kişi bir araya gelsek yerinden oynatamayız bile. Dışarıda hayat çok hızlı şekilde onarıldı ama gerçek görüntüler su altında ilk günkü gibi duruyor."

O gün karşılaşılan acı tablo: Büyük bir kaos vardı

O GÜN KARŞILAŞILAN ACI TABLO: "BÜYÜK BİR KAOS VARDI"
1999'daki ilk müdahale günlerini anlatan Kulakaç, bölgeye ulaştıklarında büyük bir kaos ve organizasyon eksikliği yaşandığını aktardı. Binaların denize çöktüğünü ve insanların çaresizlik içinde kaldığını belirten tecrübeli dalgıç, "Denizdeki enkazda hayatını kaybeden vatandaşlarımızı çıkararak ailelerine teslim ettik, şu an aşağıda kimse kalmadı" şeklinde konuştu.

Muhtemel İstanbul depremi için su altı arama kurtarma alarmı

MUHTEMEL İSTANBUL DEPREMİ İÇİN SU ALTI ARAMA KURTARMA ALARMI
Olası İstanbul depremine karşı hazırlıkların sürdüğünü belirten Kulakaç, Maltepe ve Bakırköy sahillerinde yaşanabilecek muhtemel blok çökmelerine dikkat çekti: "Hava boşluklarında mahsur kalabilecek vatandaşlarımızın 3-4 saat yaşama şansı olabileceğini öngörüyoruz. Dalgıçlar olarak bu ihtimale karşı hazırlıklarımızı ve tatbikatlarımızı aralıksız sürdürüyoruz."

Kocaeli’de arama kurtarma dalgıcı yetiştirme seferberliği

KOCAELİ'DE ARAMA KURTARMA DALGICI YETİŞTİRME SEFERBERLİĞİ
Deprem sonrası Kocaeli'ye yerleşerek arama kurtarma dalgıçları yetiştirmeye başlayan Kulakaç, bölgede şu an 8 dalış merkezi olduğunu ifade etti. Belediye, AFAD, devlet kurumları ve sivil unsurların olası bir afet riskine karşı sürekli tatbikatlar yaparak teyakkuzda kaldıklarını vurguladı.

Dalış turizminin gözdesi oldu: Su altında maskesinden ağlayanlar var

DALIŞ TURİZMİNİN GÖZDESİ OLDU: "SU ALTINDA MASKESİNDEN AĞLAYANLAR VAR"
Değirmendere'deki su altı şehrinin yurt dışından da ilgi gören uluslararası bir dalış lokasyonu haline geldiğini ifade eden Kulakaç, "Bu bölge depremi yaşayan insanları çok duygulandırıyor. Gerçek görüntüleri gördüklerinde beyin ilk ana dönüyor. Su altında maskesinden gözyaşlarını gördüğümüz arkadaşlarımız oluyor" dedi.

27 yıllık uyarı: Bireysel ve ulusal önlemleri aksamadan almalıyız

27 YILLIK UYARI: "BİREYSEL VE ULUSAL ÖNLEMLERİ AKSAMADAN ALMALIYIZ"
Türkiye'nin aktif bir deprem kuşağında yer aldığının asla unutulmaması gerektiğini hatırlatan Kulakaç, sözlerini şu uyarıyla tamamladı: "Aradan 27 yıl geçmesine rağmen depremin gerçek görüntüleri su altında duruyor. Kendimizi ve geleceğimizi korumak için ulusal önlemlere uymalı, bireysel olarak da eğitimlerimizi tamamlayarak afete hazır olmalıyız."

(Fotoğraflar: DHA, İHA)

Nilsu Çakıroğlu
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Yaşam