Marmara Depremi'nde denize çöken şehir dalgıçlar tarafından kaydedildi

"YÜZ BİNLERCE KİŞİ BİRLİKTE GELSE O ÇINARLARI YERİ DEĞİŞTİREMEZ"

Doğanın devasa gücüne dikkat çeken Kulakaç, su altındaki manzarayı şu sözlerle özetledi: "Dipte inanılmaz bir görüntü var. O dev çınarları kökünden sökmüş, sallamış, blok halinde yere yatırmış. Biz yüz binlerce kişi bir araya gelsek yerinden oynatamayız bile. Dışarıda hayat çok hızlı şekilde onarıldı ama gerçek görüntüler su altında ilk günkü gibi duruyor."