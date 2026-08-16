Marmara Depremi'nde denize çöken şehir dalgıçlar tarafından kaydedildi
17 Ağustos Marmara Depremi'nin üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen, Kocaeli Gölcük'te sulara gömülen binalar ve sokaklar o karanlık gecenin dehşetini koruyor. Değirmendere sahilinin 55 metre derinliğinde kökünden sökülmüş dev çınarlar, çay bahçesi şemsiyeleri ve seyyar tezgahlar dalgıçlar tarafından yeniden görüntülendi. Dışarıda hayatın devam ettiğini ancak suyun altında zamanın durduğunu belirten uzmanlar, "Su altında maskesinin altından ağlayanlar var" sözleriyle yaşanan duygu yoğunluğunu gözler önüne serdi. İşte su altı şehrinden büyüleyici ve bir o kadar da tüyler ürperten kareler...
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