28 Ağustos kanlı Ay tutulması saat kaçta? Gökyüzünün rengi değişecek! Türkiye'de de görülecek

İşte burç gruplarına göre olası etkileri:
Su Grupları (Balık, Yengeç, Akrep): Sezgilerin tavan yaptığı bu evrede ikili ilişkilerde, evliliklerde veya kariyer kararlarında radikal sonlanmalar ve yeni başlangıçlar yaşanabilir.
Toprak Grupları (Başak, Boğa, Oğlak): Finansal düzenlemeler, bütçe yönetimi, iş hayatındaki sorumluluklar ve sağlık rutinleri ana gündem maddesi olacak. Gizlide kalmış durumlar gün yüzüne çıkabilir.
Hava Grupları (İkizler, Terazi, Kova): Yakın çevre ilişkileri, iletişim, eğitim, taşınma ve akademik projelerde sürpriz gelişmeler meydana gelebilir.
Ateş Grupları (Koç, Aslan, Yay): İçsel dönüşüm, ailevi konular, emlak değişimleri ve yerleşime dair kararlarda netleşmeler söz konusu olacak.