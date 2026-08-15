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28 Ağustos kanlı Ay tutulması saat kaçta? Gökyüzünün rengi değişecek! Türkiye'de de görülecek

Gökyüzü tutkunlarının merakla beklediği 2026 yılının ikinci büyük astronomi olayı için geri sayım başladı. NASA verilerine göre gerçekleşecek kanlı Ay tutulması (Parçalı ay tutulması) gözlem saatleri belli oldu.

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2026’nın En Önemli Gök Olayı: Kanlı Ay Tutulması İçin Geri Sayım Başladı

2026 yılının en önemli gök olaylarından biri olan parçalı Ay tutulması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Halk arasında "Kanlı Ay" olarak da adlandırılan bu doğa olayı sırasında uydumuz Ay'ın devasa bir bölümü Dünya'nın karanlık gölgesine girecek.

İşte tutulmaya dair tüm detaylar...

Ay Tutulması Nedir, Nasıl Oluşur? İşte Kısmi Tutulmanın Bilimsel Açıklaması

AY TUTULMASI NEDİR?

Ay tutulmaları dolunay evresinde meydana gelir. Dünya, Ay ve Güneş'in tam ortasında konumlandığında, Dünya'nın gölgesi Ay yüzeyine düşerek onu karartır ve bazen birkaç saat içinde Ay yüzeyini çarpıcı bir kırmızıya dönüştürür. Her ay tutulması Dünya'nın yarısından görülebilir.

KISMİ AY TUTULMASI

Güneş, Dünya ve Ay'ın tam olarak hizalanmaması, Ay'ın Dünya'nın gölgesinin yalnızca bir kısmından geçmesine neden olur. Gölge büyür ve sonra küçülür, ancak Ay'ı hiçbir zaman tamamen örtmez.

28 Ağustos'ta gerçekleşecek tutulma kısmi Ay tutulmasıdır.

28 Ağustos Kanlı Ay Tutulması Saat Kaçta? Dakika Dakika İzleme Rehberi

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2026 yılının ikinci Ay tutulması, 28 Ağustos 2026 Cuma günü sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gerçekleşecek. Dünya'nın, Güneş ile Ay arasına girmesiyle yaşanacak olan bu gölge oyunu dakika dakika şu zaman aralıklarında takip edilebilecek:

NASA resmi astronomik verileri:

  • P1 (Yarı Gölgeli Evre Başlangıcı): 01:23:55 UTC
  • U1 (Parçalı Tutulma Başlangıcı): 02:33:48 UTC
  • Greatest Eclipse (Küresel Maksimum Zirve Anı): 04:12:49 UTC
  • U4 (Parçalı Tutulma Bitişi): 05:51:55 UTC
  • P4 (Yarı Gölgeli Evre Bitişi / Tam Bitiş): 07:01:41 UTC

Türkiye yerel saatine uyarlanmış karşılıkları:

NASA sürelerine tam 3 saat eklenir:

  • 04:23 – Yarı Gölgeli Tutulma Başlar
  • 05:33 – Parçalı Tutulma Başlar (Ay'da karanlık gölge belirir)
  • 07:12 – Tutulmanın Küresel Maksimum Zirve Noktası (Ay'ın %93'ü umbra gölgesindedir)
  • 08:51 – Parçalı Tutulma Sona Erer
  • 10:01 – Tutulma Dünya Genelinde Tamamen Biter
Kanlı Ay Tutulması Türkiye’den İzlenecek Mi? NASA Haritası Yanıt Verdi

KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

Gök bilim meraklılarının en çok yanıt aradığı "28 Ağustos Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den görülebilecek mi?" sorusunun yanıtı kısmen evet.

Türkiye, NASA'nın açıkladığı görünürlük haritasına göre tutulmanın izlenebildiği coğrafi alanda yer alıyor. Ancak tutulmanın izlenme kalitesi yaşadığınız şehre göre değişiklik gösterecek:

Tutulmayı En İyi Hangi İller Görecek? İstanbul, İzmir ve Bursa Şanslı

HANGİ İLLER DAHA ŞANSLI?

Doğu illerimizde Güneş çok daha erken doğduğu ve Ay saat 06:00 civarında battığı için doğudaki gözlemciler parçalı evreyi neredeyse hiç göremez. Batı illerinde (İstanbul, İzmir, Çanakkale) ise Ay yaklaşık 30-40 dakika daha geç (06:30 - 06:40 civarı) battığı için parçalı evrenin ilk kısımlarını izlemek açısından batı illeri coğrafi olarak daha elverişlidir.

Batı illeri (İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir, Çanakkale):

Tutulmanın tepe noktası sabaha karşı gün doğumuyla çakıştığı için ülkemizin batı bölgeleri çok daha avantajlı durumda. İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale gibi illerde Ay, batı ufkunda daha geç batacağı için gözlem süresi daha uzun ve net olacak.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri:

Doğu illerimizde Güneş batıya kıyasla daha erken doğduğu için Ay batı ufkunda daha hızlı kaybolacak. Bu nedenle doğu illerinde parçalı tutulmanın son evrelerini çıplak gözle takip etmek güçleşebilir.

Kanlı Ay Tutulması Nasıl İzlenir? Özel Gözlük Gerekli Mi?

KANLI AY TUTULMASI NASIL İZLENECEK? ÖZEL GÖZLÜK GEREKİR Mİ?

Güneş tutulmalarının aksine, Ay tutulmalarını izlemek için herhangi bir koruyucu gözlük veya filtreli özel ekipman kullanmanıza gerek yoktur.

28 Ağustos sabahı gerçekleşecek parçalı tutulma doğrudan çıplak gözle güvenle izlenebilir. İmkanı olan gözlemciler basit bir dürbün veya amatör bir teleskop kullanarak Ay yüzeyindeki kraterlerin ve gölgenin ilerleyişini daha detaylı inceleyebilirler.

28 Ağustos Ay Tutulmasının Astrolojik Etkileri: Tamamlanma ve Arınma Dönemi

28 AĞUSTOS KANLI AY TUTULMASININ BURÇLARA ETKİLERİ NELERDİR?

Astrolojik açıdan Balık-Başak aksında gerçekleşen bu Güneş ve Ay tutulmaları serisi, hayatımızda tamamlanma, arınma, krizli durumların çözülmesi ve belirsizliklerin netleşmesi temasını ön plana çıkarıyor.

Ay Tutulması Burçları Nasıl Etkileyecek? Su, Toprak, Hava ve Ateş Grupları

İşte burç gruplarına göre olası etkileri:

Su Grupları (Balık, Yengeç, Akrep): Sezgilerin tavan yaptığı bu evrede ikili ilişkilerde, evliliklerde veya kariyer kararlarında radikal sonlanmalar ve yeni başlangıçlar yaşanabilir.

Toprak Grupları (Başak, Boğa, Oğlak): Finansal düzenlemeler, bütçe yönetimi, iş hayatındaki sorumluluklar ve sağlık rutinleri ana gündem maddesi olacak. Gizlide kalmış durumlar gün yüzüne çıkabilir.

Hava Grupları (İkizler, Terazi, Kova): Yakın çevre ilişkileri, iletişim, eğitim, taşınma ve akademik projelerde sürpriz gelişmeler meydana gelebilir.

Ateş Grupları (Koç, Aslan, Yay): İçsel dönüşüm, ailevi konular, emlak değişimleri ve yerleşime dair kararlarda netleşmeler söz konusu olacak.

Nilsu Çakıroğlu
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Yaşam