28 Ağustos kanlı Ay tutulması saat kaçta? Gökyüzünün rengi değişecek! Türkiye'de de görülecek

HANGİ İLLER DAHA ŞANSLI?

Doğu illerimizde Güneş çok daha erken doğduğu ve Ay saat 06:00 civarında battığı için doğudaki gözlemciler parçalı evreyi neredeyse hiç göremez. Batı illerinde (İstanbul, İzmir, Çanakkale) ise Ay yaklaşık 30-40 dakika daha geç (06:30 - 06:40 civarı) battığı için parçalı evrenin ilk kısımlarını izlemek açısından batı illeri coğrafi olarak daha elverişlidir.

Batı illeri (İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir, Çanakkale):

Tutulmanın tepe noktası sabaha karşı gün doğumuyla çakıştığı için ülkemizin batı bölgeleri çok daha avantajlı durumda. İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale gibi illerde Ay, batı ufkunda daha geç batacağı için gözlem süresi daha uzun ve net olacak.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri:

Doğu illerimizde Güneş batıya kıyasla daha erken doğduğu için Ay batı ufkunda daha hızlı kaybolacak. Bu nedenle doğu illerinde parçalı tutulmanın son evrelerini çıplak gözle takip etmek güçleşebilir.