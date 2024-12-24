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Mardin'de şok görüntüler: Sokak ortasında çatıştılar

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sokak ortasında iki grup arasında silahlı kavga yaşandı. Pompalı silahlarla ateş açılan kavgada 2 kişi yaralandı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 14:35 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 14:41
Mardin’de şok görüntüler: Sokak ortasında çatıştılar

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sokak ortasında iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı.

Mardin’de şok görüntüler: Sokak ortasında çatıştılar

Olay, sabah 08.00 sıralarında Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi.

Kızıltepe'de pompalı çatışma kamerada!

İki grup arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Mardin’de şok görüntüler: Sokak ortasında çatıştılar

POMPALI SİLAHLA ÇATIŞTILAR

Büyüyen tartışmada taraflar, yanlarında getirdikleri tabanca ve pompalı tüfeklerle birbirlerine ateş açtı. Kavgada Harun Ç. (42) ve Nazım E. (37) yaralandı.

Mardin’de şok görüntüler: Sokak ortasında çatıştılar

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Harun Ç., ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Nazım E. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mardin’de şok görüntüler: Sokak ortasında çatıştılar

Yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürerken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Mardin’de şok görüntüler: Sokak ortasında çatıştılar

ÇATIŞMA ANI KAMERADA

Çatışma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mardin’de şok görüntüler: Sokak ortasında çatıştılar
Mardin’de şok görüntüler: Sokak ortasında çatıştılar
Mardin’de şok görüntüler: Sokak ortasında çatıştılar
Mardin’de şok görüntüler: Sokak ortasında çatıştılar