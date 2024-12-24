Mardin’de şok görüntüler: Sokak ortasında çatıştılar

Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde sokak ortasında iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı.

Olay, sabah 08.00 sıralarında Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi.

İki grup arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.