'Maraş kelle paçası' tescillendi! Yemek için uçakla gelen var banyolama sistemiyle yapılıyor
Kahramanmaraş'ın yöresel lezzetlerinden olan 'Maraş kelle paçası', Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi. Kahramanmaraş Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Erdal Kanbur "Maraş kelle paçasını içmek için uçakla dışarıdan gelenler dahi var. Bu da demek oluyor ki, paçamız dünyada tanınıyor. Maraş kelle paçamız, tamamen çebiş, kuzu, koyun, toklu dediğimiz küçükbaş hayvanların kellesinden oluşur ve banyolama sistemi ile hazırlıyoruz. " dedi.
Kahramanmaraş'ın yöresel lezzetlerinden olan 'Maraş kelle paçası', Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi. Yemeğin tescilini yaptıran Kahramanmaraş Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Erdal Kanbur, sadece paça içmek için uçakla kente gelenlerin olduğunu belirterek, "Coğrafi işaret tescili ile bu lezzeti tüm dünya tanıyacak" dedi.
Kış aylarının vazgeçilmezlerinden olan Maraş kelle paçasının coğrafi işaretinin tescillenmesi için Kahramanmaraş Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası, 16 Mart 2020'de Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurdu.
Oda, başvurusunda küçükbaş hayvanların kellesi, ayak, dil ve beyni ile yapılan paçanın kente özgü olduğunu belirtip paçanın Kahramanmaraş adına tescillenmesini istedi.
"KAHRAMANMARAŞ'IN MİLLİ İÇEÇECEĞİ"
Kahramanmaraş Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası'nın başvurusunu inceleyen Türk Patent ve Marka Kurumu, 3 Kasım 2021'de 'Maraş kelle paçasını oda adına tescilledi. Kahramanmaraş Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Erdal Kanbur, bu karardan dolayı da çok mutlu olduklarını söyledi.
Lezzeti ile herkesin sevdiği yemeğin Kahramanmaraş'ın milli içeceği olduğunu belirten Kanbur, "Maraş kelle paçası, Kahramanmaraş'ımızın milli içeceği. Özellikle bu kış aylarında vazgeçilmez içeceklerinden bir tanesi. O yüzden de Kahramanmaraş'ın milli bir mutfak kültürü olduğu için tescilletmek için bir hayli zaman içerisinde Kahramanmaraş'a kazandırdık.