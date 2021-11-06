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Gören dönüp bir daha bakıyor! Rize'de bina üzerinde maket helikopter

Rize'de kent meydanına yerleştirilen ve özel gözlüklerle sanal ortamda şehrin havadan izlenmesini sağlayacak maket helikopter ilgi görüyor.

DHA
06.11.2021 16:09 - Son Güncelleme: 06.11.2021 16:09
Gören dönüp bir daha bakıyor! Rize’de bina üzerinde maket helikopter

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda yer alan tek katlı çok amaçlı salonun üst katına 'Kent Meydanı Sosyal Tesisi ve Simülasyon Projesi' kapsamında helikopter maketi yerleştirildi.

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Gören dönüp bir daha bakıyor! Rize’de bina üzerinde maket helikopter

Maket helikoptere binenler, özel gözlüklerle sanal ortamda kenti havadan izleyecek. Binanın üzerindeki helikopter maketi ilgi görüyor.

Gören dönüp bir daha bakıyor! Rize’de bina üzerinde maket helikopter

Helikopteri görünce şaşırdığını ifade eden Hüseyin Tüfekçi, "Meydana güneşlenmeye geldik, helikopteri gördük. Ne zaman gelmiş, niye gelmiş, oraya nasıl indirmişler bilmiyorum.

Gören dönüp bir daha bakıyor! Rize’de bina üzerinde maket helikopter

Makete de benzemiyor. Sonra ne olduğunu anlayacağız" dedi.

Gören dönüp bir daha bakıyor! Rize’de bina üzerinde maket helikopter

Emine Yılmaz da, "Meydana geldiğimizde helikopteri gördük ama kimseye de 'niye geldi 'diye sormadık.

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