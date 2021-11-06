Gören dönüp bir daha bakıyor! Rize'de bina üzerinde maket helikopter
Rize'de kent meydanına yerleştirilen ve özel gözlüklerle sanal ortamda şehrin havadan izlenmesini sağlayacak maket helikopter ilgi görüyor.
06.11.2021 16:09
- Son Güncelleme: 06.11.2021 16:09
15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda yer alan tek katlı çok amaçlı salonun üst katına 'Kent Meydanı Sosyal Tesisi ve Simülasyon Projesi' kapsamında helikopter maketi yerleştirildi.
Maket helikoptere binenler, özel gözlüklerle sanal ortamda kenti havadan izleyecek. Binanın üzerindeki helikopter maketi ilgi görüyor.
Helikopteri görünce şaşırdığını ifade eden Hüseyin Tüfekçi, "Meydana güneşlenmeye geldik, helikopteri gördük. Ne zaman gelmiş, niye gelmiş, oraya nasıl indirmişler bilmiyorum.