Manisa'da korku dolu anlar! Benzin istasyonunun girişine çarpan alkollü sürücü...
Benzin istasyonunun girişine çarpan alkollü sürücü takla attı.... Manisa'da seyir halindeyken kontrolden çıkan hafif ticari araç, bir benzin istasyonunun giriş kısmına çarpıp takla attı. Hurdaya dönen otomobilde ağır yaralanan sürücü 254 promil alkollü çıkarken, kaza benzin istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. İşte olay yerinden görüntüler...
16.05.2022 08:53 - Son Güncelleme: 16.05.2022 08:53
Kaza, saat 22.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Dereköy Mahallesi yakınlarındaki bir benzin istasyonunda meydana geldi.
BENZİN İSTASYONUNUN GİRİŞİNE ÇARPTI
Karayolunda savrulan ticari araç, bir benzin istasyonunun giriş kısmına çarpıp takla atarak benzin istasyonunda durdu. Kazanın şiddetiyle ağır yaralanan araç sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine 112 acil servis ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılmasının ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ALKOLLÜ ÇIKTI
Burada yapılan tetkiklerde 254 promil alkollü olduğu öğrenilen F.C., ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. F.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.