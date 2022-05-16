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Manisa'da korku dolu anlar! Benzin istasyonunun girişine çarpan alkollü sürücü...

Benzin istasyonunun girişine çarpan alkollü sürücü takla attı.... Manisa'da seyir halindeyken kontrolden çıkan hafif ticari araç, bir benzin istasyonunun giriş kısmına çarpıp takla attı. Hurdaya dönen otomobilde ağır yaralanan sürücü 254 promil alkollü çıkarken, kaza benzin istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. İşte olay yerinden görüntüler...

16.05.2022 08:53 - Son Güncelleme: 16.05.2022 08:53
Manisa’da korku dolu anlar! Benzin istasyonunun girişine çarpan alkollü sürücü...

Manisa'da seyir halindeyken kontrolden çıkan hafif ticari araç, bir benzin istasyonunun giriş kısmına çarpıp takla attı.

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Manisa’da korku dolu anlar! Benzin istasyonunun girişine çarpan alkollü sürücü...

Kaza, saat 22.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Dereköy Mahallesi yakınlarındaki bir benzin istasyonunda meydana geldi.

Manisa’da korku dolu anlar! Benzin istasyonunun girişine çarpan alkollü sürücü...

İddiaya göre, İzmir'den Uşak yönüne doğru seyir halinde olan F.C.(22) idaresindeki 06 CBH 742 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

Manisa’da korku dolu anlar! Benzin istasyonunun girişine çarpan alkollü sürücü...

BENZİN İSTASYONUNUN GİRİŞİNE ÇARPTI

Karayolunda savrulan ticari araç, bir benzin istasyonunun giriş kısmına çarpıp takla atarak benzin istasyonunda durdu. Kazanın şiddetiyle ağır yaralanan araç sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine 112 acil servis ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılmasının ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Manisa’da korku dolu anlar! Benzin istasyonunun girişine çarpan alkollü sürücü...

ALKOLLÜ ÇIKTI

Burada yapılan tetkiklerde 254 promil alkollü olduğu öğrenilen F.C., ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. F.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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