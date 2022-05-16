Dünya Kanlı Ay tutulmasını izledi! İstanbul'da görsel şölen

En önemli gökyüzü olaylarından biri olan yılın ilk Kanlı Ay tutulması bu sabah Türkiye saatiyle 07.13'te gerçekleşti.

15 Mayıs 2022 gecesi ve 16 Mayıs'ın erken saatlerine kadar, gökyüzü gözlemcileri yaklaşık her 1,5 yılda bir gerçekleşen muhteşem bir görüntüyle karşılaştı.