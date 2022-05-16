Dünya Kanlı Ay tutulmasını izledi! İstanbul'da görsel şölen
Son dakikah haberi! En önemli gökyüzü olaylarından biri olan yılın ilk Kanlı Ay tutulması bu sabah Türkiye saatiyle 07.13'te gerçekleşti. Tutulmayı en iyi şekilde izleme şansına ise tüm orta ve Güney Amerika'da yaşayanlar ile Kuzey Amerika'nın doğu yarısındakiler sahip oldu. Kanlı Ay tutulmasının canlı olarak izlendiği bölgeler arasında Türkiye yer almadı. Öte yandan İstanbul'da da dolunay kartpostallık görüntüler oluşturdu.
16.05.2022 07:44 - Son Güncelleme: 16.05.2022 07:47
En önemli gökyüzü olaylarından biri olan yılın ilk Kanlı Ay tutulması bu sabah Türkiye saatiyle 07.13'te gerçekleşti.
15 Mayıs 2022 gecesi ve 16 Mayıs'ın erken saatlerine kadar, gökyüzü gözlemcileri yaklaşık her 1,5 yılda bir gerçekleşen muhteşem bir görüntüyle karşılaştı.
Tutulmayı en iyi şekilde izleme şansına ise tüm orta ve Güney Amerika'da yaşayanlar ile Kuzey Amerika'nın doğu yarısındakiler sahip oldu. Kanlı Ay tutulmasının canlı olarak izlendiği bölgeler arasında Türkiye yer almadı.