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Dünya Kanlı Ay tutulmasını izledi! İstanbul'da görsel şölen

Son dakikah haberi! En önemli gökyüzü olaylarından biri olan yılın ilk Kanlı Ay tutulması bu sabah Türkiye saatiyle 07.13'te gerçekleşti. Tutulmayı en iyi şekilde izleme şansına ise tüm orta ve Güney Amerika'da yaşayanlar ile Kuzey Amerika'nın doğu yarısındakiler sahip oldu. Kanlı Ay tutulmasının canlı olarak izlendiği bölgeler arasında Türkiye yer almadı. Öte yandan İstanbul'da da dolunay kartpostallık görüntüler oluşturdu.

16.05.2022 07:44 - Son Güncelleme: 16.05.2022 07:47
Dünya Kanlı Ay Tutulması’nı izledi! İstanbul’da görsel şölen

En önemli gökyüzü olaylarından biri olan yılın ilk Kanlı Ay tutulması bu sabah Türkiye saatiyle 07.13'te gerçekleşti.

15 Mayıs 2022 gecesi ve 16 Mayıs'ın erken saatlerine kadar, gökyüzü gözlemcileri yaklaşık her 1,5 yılda bir gerçekleşen muhteşem bir görüntüyle karşılaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünya Kanlı Ay Tutulması’nı izledi! İstanbul’da görsel şölen

BİR SONRAKİ TUTULMA 6 AY SONRA
Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana geliyor. Yani Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesiyle Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülüyor.

Dünya Kanlı Ay Tutulması’nı izledi! İstanbul’da görsel şölen

Tutulmayı en iyi şekilde izleme şansına ise tüm orta ve Güney Amerika'da yaşayanlar ile Kuzey Amerika'nın doğu yarısındakiler sahip oldu. Kanlı Ay tutulmasının canlı olarak izlendiği bölgeler arasında Türkiye yer almadı.

Dünya Kanlı Ay Tutulması’nı izledi! İstanbul’da görsel şölen

NASA her yıl yaklaşık iki ay tutulması meydana geldiğini ve bir sonraki tam ay tutulmasının kasım ayında olacağını açıkladı. Mart 2025'e kadar da başka bir tam ay tutulması yaşanmayacak.

Dünya Kanlı Ay Tutulması’nı izledi! İstanbul’da görsel şölen

İSTANBUL'DA DOLUNAY
Öte yandan İstanbul'da da dolunay kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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