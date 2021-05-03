RAMAZAN İMSAKİYE
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'Manisa lalesi'ni koparmanın cezası 80 bin 460 lira

Manisa'ya özgü endemik bir tür olan, Spil Dağı Milli Parkı'nda yetişen 'Manisa lalesi' (tulipa orphanidea), havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açtı. Yılda sadece bir kez açan koruma altındaki Manisa lalesini koparanlara, 80 bin 460 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

03.05.2021 17:50 - Son Güncelleme: 03.05.2021 18:16
'Manisa lalesi'ni koparmanın cezası 80 bin 460 lira

Şehzadeler ilçesindeki 1517 rakımlı, 120 çeşidin üstünde endemik bitkiyi barındıran Spil Dağı Milli Parkı'nda yetişen 'Manisa lalesi', havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açtı. Spil'de güzel görüntüler oluşurken, vatandaşlar, bol bol fotoğraf çektirdi.

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'Manisa lalesi'ni koparmanın cezası 80 bin 460 lira

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nce nesli tehlike altında bulunan Manisa lalesinin korunması için de önlemler arttırıldı. Daha önce lalelerin çiçeklerini koparan ve zarar verenlere idari para cezası uygulanırken, aynı şekilde soğanlarına da zarar verenlere para cezası kesilmeye başlandı. Biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere geçen yıl Çevre Kanunu'na göre 73 bin 747 lira ceza uygulanan ceza, bu yıl bu rakam 80 bin 460 liraya yükseltildi. Öte yandan lalelerin korunması için bölge fotokapanlarla incelenirken, orman görevlileri de ziyaretçileri uyarıyor.

'Manisa lalesi'ni koparmanın cezası 80 bin 460 lira

'SPİL DAĞI, MANİSA LALESİNİN ANAVATANI'
Doğa tutkunu Hüsamettin Edebali (50), "Doğayı seviyorum. Zaman zaman Spil Dağı, Yuntdağ ve Bozdağ bölgesindeki yürüyüş alanlarına çıkıyorum. Spil Dağı'nın en büyük özelliklerinden biri dünyada Manisa lalesi olarak bilinen lalenin anavatanı olması. Nisan ayının sonu, mayıs ayının başı gibi yetişmektedir.

'Manisa lalesi'ni koparmanın cezası 80 bin 460 lira

Yağmurların ardından, güneşin açmasıyla birlikte rengini göstermeye başlar. Manisa'yı, Manisa yapan en büyük özellik Manisa lalesi diyebiliriz. Şu an memnunuz hem lalelerin fotoğrafını çekebilme hem de temiz bir hava alma şansını yakaladık" diye konuştu.

'Manisa lalesi'ni koparmanın cezası 80 bin 460 lira

'VATANDAŞLARIMIZ ÇOK DUYARLI OLMALI'
Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu ise şunları söyledi: "1517 metre rakımdaki milli parkımız Spil, İzmir gibi bir metropole çok yakın bir mesafede. Milli parkımız yılkı atları ve 120 tür endemik bitki çeşidiyle çok zengin bir yer. Milli parkımızda Manisa lalemizi de görmek mümkün.