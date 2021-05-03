'Manisa lalesi'ni koparmanın cezası 80 bin 460 lira

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nce nesli tehlike altında bulunan Manisa lalesinin korunması için de önlemler arttırıldı. Daha önce lalelerin çiçeklerini koparan ve zarar verenlere idari para cezası uygulanırken, aynı şekilde soğanlarına da zarar verenlere para cezası kesilmeye başlandı. Biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere geçen yıl Çevre Kanunu'na göre 73 bin 747 lira ceza uygulanan ceza, bu yıl bu rakam 80 bin 460 liraya yükseltildi. Öte yandan lalelerin korunması için bölge fotokapanlarla incelenirken, orman görevlileri de ziyaretçileri uyarıyor.