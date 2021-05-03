İstanbul Fenerbahçe Sahili deniz salyası kaplandı
Son günlerde Marmara Denizi'nde görülen deniz salyası Kadıköy Fenerbahçe Sahili'ni kapladı. Deniz Salyaları kötü bir görüntü oluştururken yoğun bir kokuyu da beraberinde getirdi.
03.05.2021 16:00
- Son Güncelleme: 03.05.2021 16:00
Marmara Denizi'nde görülen deniz salyası Kadıköy Fenerbahçe Sahili'ni de kapladı.
Marmara Denizi'nde son zamanlarda sıkça görülen deniz salyası Kadıköy Fenerbahçe Sahili'ni kapladı.
Denizin üzerini saran tabaka sahilde bugün de etkili oldu.
Kıyı şeridini kaplayan deniz salyalarının oluşturduğu kirlilik havadan da görüntülendi.
Deniz salyaları kötü görüntülere neden olurken yoğun bir kokuyu da beraberinde getirdi.