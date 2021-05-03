İstanbul Fenerbahçe Sahili deniz salyası kaplandı

Son günlerde Marmara Denizi'nde görülen deniz salyası Kadıköy Fenerbahçe Sahili'ni kapladı. Deniz Salyaları kötü bir görüntü oluştururken yoğun bir kokuyu da beraberinde getirdi.

03.05.2021 16:00 - Son Güncelleme: 03.05.2021 16:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





