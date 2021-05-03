RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

İstanbul Fenerbahçe Sahili deniz salyası kaplandı

Son günlerde Marmara Denizi'nde görülen deniz salyası Kadıköy Fenerbahçe Sahili'ni kapladı. Deniz Salyaları kötü bir görüntü oluştururken yoğun bir kokuyu da beraberinde getirdi.

03.05.2021 16:00 - Son Güncelleme: 03.05.2021 16:00
İstanbul Fenerbahçe Sahili deniz salyası kaplandı

Marmara Denizi'nde görülen deniz salyası Kadıköy Fenerbahçe Sahili'ni de kapladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İstanbul Fenerbahçe Sahili deniz salyası kaplandı

Marmara Denizi'nde son zamanlarda sıkça görülen deniz salyası Kadıköy Fenerbahçe Sahili'ni kapladı.

İstanbul Fenerbahçe Sahili deniz salyası kaplandı

Denizin üzerini saran tabaka sahilde bugün de etkili oldu.

İstanbul Fenerbahçe Sahili deniz salyası kaplandı

Kıyı şeridini kaplayan deniz salyalarının oluşturduğu kirlilik havadan da görüntülendi.

İstanbul Fenerbahçe Sahili deniz salyası kaplandı

Deniz salyaları kötü görüntülere neden olurken yoğun bir kokuyu da beraberinde getirdi.