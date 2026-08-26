50 bin kişilik Selçuklu ordusu 200 bin kişilik Bizans’ı nasıl yendi? Malazgirt’i kazandıran hilal taktiğinin sırrı
Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde, 26 Ağustos 1071'de Anadolu'nun kaderini değiştiren Malazgirt Meydan Muharebesi yeniden gündeme geldi. Dönemin kaynaklarına göre rakamlar değişmekle birlikte sayıları 200 bin civarına ulaşan, ağır zırhlarla donatılmış devasa Bizans ordusu, yaklaşık 50 bin kişilik Selçuklu süvarileri karşısında mutlak bir zafer kazanacağından emindi. Ancak hesap edilmeyen unsur sayısal üstünlük değil, Türk askeri dehasının savaş meydanına yansıtacağı esneklik, sürat ve kusursuz stratejik zekaydı.
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