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50 bin kişilik Selçuklu ordusu 200 bin kişilik Bizans’ı nasıl yendi? Malazgirt’i kazandıran hilal taktiğinin sırrı

Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde, 26 Ağustos 1071'de Anadolu'nun kaderini değiştiren Malazgirt Meydan Muharebesi yeniden gündeme geldi. Dönemin kaynaklarına göre rakamlar değişmekle birlikte sayıları 200 bin civarına ulaşan, ağır zırhlarla donatılmış devasa Bizans ordusu, yaklaşık 50 bin kişilik Selçuklu süvarileri karşısında mutlak bir zafer kazanacağından emindi. Ancak hesap edilmeyen unsur sayısal üstünlük değil, Türk askeri dehasının savaş meydanına yansıtacağı esneklik, sürat ve kusursuz stratejik zekaydı.

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Sultan Alp Arslan’ın Kefen Niyetine Giydiği Beyaz Elbiseyle Verdiği Tarihi Nutuk

Doğu Roma İmparatoru IV. Romanos Diogenes, İslam coğrafyasına son darbeyi vurmak ve Selçuklu tehdidini tamamen bertaraf etmek amacıyla hazırladığı kozmopolit ordusuyla Doğu'ya ilerlerken, Büyük Selçuklu Hükümdarı Sultan Alp Arslan elindeki kısıtlı ama tam disiplinli atlı birliklerle düşmanını Malazgirt'te karşıladı. Kefen niyetine giydiği beyaz elbisesiyle askerlerinin karşısına çıkıp Cuma namazının ardından "Ölürsem üzerimdeki bu elbise kefenim olsun" diyerek ordusunu ateşleyen Sultan Alp Arslan, sadece Anadolu'nun kapılarını açmakla kalmayacak, askeri literatürde ders olarak okutulacak bir "taktik zaferine" imza atacaktı

Malazgirt’te Sayı Değil Strateji Kazandı: 4 Kat Büyük Orduya Karşı Zafer

SAYI DEĞİL STRATEJİ KAZANDI

Savaş meydanlarında zafer, her zaman sayıca fazla olan tarafın değildir. 26 Ağustos 1071'de gerçekleşen Malazgirt Meydan Muharebesi, askeri stratejinin niceliksel güçten ne kadar üstün olabileceğinin tarihteki en net kanıtıdır. Peki sayıca 4 katı bulan devasa bir Doğu Roma (Bizans) ordusu, kendisinden çok daha küçük bir Selçuklu kuvvetine nasıl mağlup oldu?

Ağır Zırhlı Bizans Ordusuna Karşı Hafif Atlı Selçuklu Süvarileri

İKİ ORDUNUN YAPISI: AĞIR ZIRHLI KİTLEYE KARŞI HAREKETLİ ATLI SÜVARİLER

Bizans ordusu; Slavlar, Peçenekler, Uzlar, Gürcüler, Ermeniler ve Franklar gibi çok farklı unsurlardan oluşan kozmopolit bir yapıya sahipti. Ağır zırhlı piyadeler ve süvarilerden oluşan bu dev kitle, hantal bir hareket kabiliyetine sahipti.

Selçuklu ordusu ise neredeyse tamamen hafif zırhlı, son derece hızlı hareket edebilen, bileşik yay (Türk yayı) kullanan atlı okçulardan müteşekkildi. Sultan Alp Arslan, düşmanın hantallığını ve kendi ordusunun manevra yeteneğini savaşın ana omurgası olarak belirledi.

Turan Taktiği Nedir? Malazgirt Zaferinin Sırrı Hilal Taktiğinde Gizli

ZAFERİN ANAHTARI: TURAN TAKTİĞİ NEDİR?

Turan taktiği, "hilal taktiği" olarak da bilinir. Ordunun merkez, sağ ve sol olmak üzere üçe ayrılmasıyla uygulanır. Merkez birlikleri düşmana saldırıp geri çekilirken, peşlerinden gelen düşman sağ ve sol kanatlardaki birlikler tarafından kuşatılarak etkisiz hale getirilir.

Hilal Taktiği Nasıl Uygulandı? Sahte Ricat ile Düşmanı Tuzağa Çekmek
Hilal taktiği (turan / sahte ricat) nasıl uygulandı?
Savaş başladığında Sultan Alp Arslan ordusunu merkez, sağ ve sol kanatlar olmak üzere üçe ayırdı. Plan üç aşamalı olarak kusursuzca işletildi:
1 · RİCAT
Sahte saldırı ve sahte geri çekilme (ricat)
Selçuklu merkez birlikleri, savaşın ilk saatlerinde Bizans hatlarına sert bir ok yağmuru ile sahte bir taarruz gerçekleştirdi. Ardından imha ediliyormuş izlenimi vererek süratle geriye çekilmeye başladılar.
2 · TUZAK
Bizans'ın tuzağa çekilmesi
Zafer kazandığını sanan İmparator Romanos Diogenes, saflarını bozarak kaçan Selçuklu askerlerini takibe başladı. Bu durum, Bizans ordusunun disiplinini bozdu ve onları pusu kurulmuş olan vadiye doğru çekti.
3 · KISKAÇ
Kuşatma ve kıskaç
Akşama doğru Bizans ordusu yorulup avlanma alanına girdiğinde, Selçukluların geriye çekilen merkezi durdu ve aniden geri döndü. Bu sırada o ovanın tepelerinde ve vadilerinde gizlenmiş olan sağ ve sol kanat atlıları düşmanın etrafını sararak "Hilal" (kıskaç) biçimini aldı.
Bizans Ordusunu Çökerten Psikolojik Unsur: Peçenek ve Uzların İhaneti

BİZANS ORDUSUNU ÇÖKERTEN PSİKOLOJİK UNSUR VE İHANET

Kuşatma tamamlandığında Bizans saflarında büyük bir karmaşa yaşandı. Türk soyundan gelen Peçenek ve Uz (Oğuz) paralı askerlerinin, karşı tarafın kendi soylarından olduğunu ve aynı dili konuştuğunu fark ederek Selçuklu saflarına geçmesi Bizans cephesinde psikolojik çöküşü başlattı.

Ağır Zırhlı Bizans Askerleri Sıcakta Erirken İmparator Esir Düştü

Ağır zırhları yüzünden sıcağın ve yorgunluğun etkisiyle hareket edemez hale gelen Doğu Roma birlikleri, dört bir yandan sarılarak kısa sürede imha edildi. İmparator Romanos Diogenes yaralı olarak esir alındı.

Malazgirt Zaferi: Disiplin ve Askeri Dehanın Yazıldığı Tarih Destanı

Malazgirt Zaferi, sadece bir ordunun diğerini yenmesi değil; disiplin, istihbarat, hareket kabiliyeti ve komuta kademesindeki askeri dehanın birleşerek yazıldığı bir tarih destanıdır.

İncelenen ve yararlanılan resmi kaynaklar

Görseller yapay zeka tarafından oluşturulmuş olup, AA kaynaklı görsellerden yararlanılmıştır.

Türk Tarih Kurumu (TTK) Yayınları – Prof. Dr. Ali Sevim, Malazgirt Meydan Savaşı
TTK E-Mağaza - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

T.C. Muş Valiliği – Malazgirt Savaşı Resmi Tarihçe ve Askeri Plan Dokümanı
Muş Valiliği

İbnü'l-Esîr – El-Kâmil fi't-Târîh (12–13. yüzyıl İslam tarihçisi)
Tarih-i Kadim

M. Fuad Köprülü & Osman Turan Archives – Selçuklular Tarihi ve Malazgirt İncelemeleri

Sena Demiröz
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