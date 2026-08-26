50 bin kişilik Selçuklu ordusu 200 bin kişilik Bizans’ı nasıl yendi? Malazgirt’i kazandıran hilal taktiğinin sırrı

İKİ ORDUNUN YAPISI: AĞIR ZIRHLI KİTLEYE KARŞI HAREKETLİ ATLI SÜVARİLER

Bizans ordusu; Slavlar, Peçenekler, Uzlar, Gürcüler, Ermeniler ve Franklar gibi çok farklı unsurlardan oluşan kozmopolit bir yapıya sahipti. Ağır zırhlı piyadeler ve süvarilerden oluşan bu dev kitle, hantal bir hareket kabiliyetine sahipti.

Selçuklu ordusu ise neredeyse tamamen hafif zırhlı, son derece hızlı hareket edebilen, bileşik yay (Türk yayı) kullanan atlı okçulardan müteşekkildi. Sultan Alp Arslan, düşmanın hantallığını ve kendi ordusunun manevra yeteneğini savaşın ana omurgası olarak belirledi.