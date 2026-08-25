Gün içinde sıkça yaşıyoruz ama adını bilmiyoruz: İşte o garip hissiyatların bilimsel isimleri

2. ZİHİNDE KISIR DÖNGÜYE GİREN ŞARKILAR: EARWORM (KULAK KURTÇUĞU)

Bir sabah uyandığınızda veya radyoda kısa bir an duyduğunuzda gün boyu zihninizi işgal eden o melodi loop'u, psikolojide Earworm (bilişsel kulak kurdu) veya Involuntary Musical Imagery (İstemsiz Müzikal İmgeleme) olarak tanımlanır.

Dr. Victoria Williamson ve ekibinin Psychology of Music dergisinde yayımlanan kapsamlı çalışması, beynin işitsel korteksinin bu ritmik kalıpları nasıl yakaladığını gösteriyor. Genellikle tamamlanmamış veya sürekli tekrarlayan ritimlerde ortaya çıkan bu durum, beynin eksik kalan bilgi kalıplarını zihinsel bir döngüye sokarak tamamlama eğiliminden kaynaklanır.