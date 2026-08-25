Gün içinde sıkça yaşıyoruz ama adını bilmiyoruz: İşte o garip hissiyatların bilimsel isimleri
Günlük hayatın koşuşturmacası içinde hemen hemen herkesin yaşadığı ancak tanımlamakta zorlandığı birtakım zihinsel süreçler bulunur. Beynimizin bilgi işleme, hafıza çağırma ve algı mekanizmalarındaki anlık sapmalardan kaynaklanan bu durumlar, genellikle geçici duyusal ya da bilişsel illüzyonlar olarak kabul edilir. Nöroloji ve psikoloji alanında yapılan araştırmalar, "nedensiz yere gelen o garip hislerin" arkasında aslında beynin nöronal ağlarındaki çok hassas zamanlama farklarının yattığını gösteriyor.
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