Malatya'da 15 bin mevsimlik işçi ile kayısı hasadı başladı! Kilosu 30 lirayı buluyor
"Kayısının başkenti" olarak anılan Malatya'da hasat, 15 bin mevsimlik işçi ile devam ediyor. Kalitesine göre kilosu 10- 30 lira olan kayısıda bu yıl 391 bin 88 ton rekolte bekleniyor.
16.07.2021 09:43
- Son Güncelleme: 16.07.2021 09:50
15 Haziran'da başlayan kayısıda hasat dönemi, temmuz ayı sonunda sona eriyor. 15 bin işçi ile hasadı devam eden kayısının kilosu, boyutu ve kalitesine göre 10 ile 30 lira arasında alıcı buluyor.
Üreticiler de ürünün büyük bölümünü güneşte kurutup, çekirdeğinden ayırdıktan sonra depolayarak, kuru kayısı olarak sattıklarını dile getiriyor.