Mahyaların aydınlığında bir devir: Osmanlı'da Ramazan adabı
Osmanlı'da Ramazan rahmet ve mağfiret ikliminin gönüllere indiği mübarek bir aydı. Üç Aylar'la birlikte başlayan hazırlıklar evlerin ve kalplerin temizlenmesiyle taçlanır. Mahyalarla süslenen câmilerde teravihler eda edilir, iftar sofralarında paylaşmanın bereketi yaşanırdı. Ramazan sabrın, şükrün ve kardeşliğin en güzel tezahürüydü. İftara davet edilen misafirlere verilen hediyeler ve esnafın borç defterlerini kapatması bu ayın paylaşma ve merhamet ruhunu en güzel şekilde ortaya koyardı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: