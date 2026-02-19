Mahyaların aydınlığında bir devir: Osmanlı'da Ramazan adabı

Hilal Gözlemciliği ve Ramazan'ın Müjdelenmesi

Günümüzdeki gibi takvimler önceden kesinleşmediği için Ramazan'ın başlangıcı gökyüzündeki hilalin görülmesine bağlıydı. Yüksek tepelerde hilali ilk gören ve mahkemede şahitlik ederek bunu ispatlayan kişiler devlet tarafından ödüllendirilir, ardından kandiller yakılarak Ramazan resmen başlardı.

Zimem Defteri (Gizli Hayırseverlik)

Dönemin varlıklı insanları tanınmamak için hiç bilmedikleri mahallelerin bakkallarına gider ve borç defterini (Zimem Defteri) açtırırlardı. Sayfalar arasından rastgele borçları sildirip ücretini öderlerdi. Böylece ne borcu ödenen minnet duyar ne de ödeyen kibirlenirdi.