Maganda kurşunu başına isabet etti! O anlar kamerada

MAGANDA KURŞUNU BAŞINA İSABET ETTİ

Bu sırada mermilerden biri, çalıştığı fabrikadan çıkıp, evine gitmek için kaldırımda yürüyen İbrahim Onaran'ın başına isabet etti. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Onaran'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Onaran'ın başına merminin isabet ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.