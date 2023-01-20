Maganda kurşunu başına isabet etti! O anlar kamerada
Tekirdağ'da kaldırımda evine yürüyen İbrahim Onaran isimli şahıs maganda kurbanı oldu. İbrahim Onaradan Sokaktaki tartışmada ateşlenen tabancadan çıkan merminin başına isabet etmesiyle hayatını kaybetti. Dehşet anı güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o görüntüler...
Tekirdağ'n Çorlu ilçesinde, kaldırımda evine yürüyen İbrahim Onaran (36), sokaktaki tartışmada ateşlenen tabancadan çıkan merminin başına isabet etmesiyle hayatını kaybetti.
MAGANDA KURŞUNU BAŞINA İSABET ETTİ
Bu sırada mermilerden biri, çalıştığı fabrikadan çıkıp, evine gitmek için kaldırımda yürüyen İbrahim Onaran'ın başına isabet etti. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Onaran'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Onaran'ın başına merminin isabet ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde; kaldırımda durup arkasına baktığı sırada başına mermi isabet eden İbrahim Onaran'ın yere düştüğü anlar yer aldı.
Öte yandan polis, olayın ardından Masum S.'yi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı.