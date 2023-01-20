Vav TV İzle
Haberler Yaşam Maganda kurşunu başına isabet etti! O anlar kamerada

Maganda kurşunu başına isabet etti! O anlar kamerada

Tekirdağ'da kaldırımda evine yürüyen İbrahim Onaran isimli şahıs maganda kurbanı oldu. İbrahim Onaradan Sokaktaki tartışmada ateşlenen tabancadan çıkan merminin başına isabet etmesiyle hayatını kaybetti. Dehşet anı güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o görüntüler...

20.01.2023 16:24 - Son Güncelleme: 20.01.2023 16:45
Maganda kurşunu başına isabet etti! O anlar kamerada

Tekirdağ'n Çorlu ilçesinde, kaldırımda evine yürüyen İbrahim Onaran (36), sokaktaki tartışmada ateşlenen tabancadan çıkan merminin başına isabet etmesiyle hayatını kaybetti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Maganda kurşunu başına isabet etti! O anlar kamerada

Olay, önceki gece Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi'nde meydana geldi. Masum S. ile aralarında para anlaşmazlığı bulunan T.K. ve Ş.H. tartıştı. Olayın ardından Masum S., bölgeden ayrılmak isteyen T.K. ve Ş.H.'nin otomobilinin arkasından ateş açtı.

Maganda kurşunu başına isabet etti! O anlar kamerada

MAGANDA KURŞUNU BAŞINA İSABET ETTİ

Bu sırada mermilerden biri, çalıştığı fabrikadan çıkıp, evine gitmek için kaldırımda yürüyen İbrahim Onaran'ın başına isabet etti. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Onaran'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Onaran'ın başına merminin isabet ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Maganda kurşunu başına isabet etti! O anlar kamerada

Görüntülerde; kaldırımda durup arkasına baktığı sırada başına mermi isabet eden İbrahim Onaran'ın yere düştüğü anlar yer aldı.
Öte yandan polis, olayın ardından Masum S.'yi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı.

Maganda kurşunu başına isabet etti! O anlar kamerada

İfadesinde, T.K. ve Ş.H. ile aralarında para anlaşmazlığı bulunduğunu ve bu nedenle tartıştıklarını söyleyen Masum S., daha sonra olayın meydana geldiğini kaydetti.

Maganda kurşunu başına isabet etti! O anlar kamerada

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Masum S., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

SON DAKİKA