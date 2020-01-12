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Limonun bilinmeyen faydaları! Uyurken baş ucunuza limon koyduğunuzda olanlara inanamayacaksınız!

Limonun faydaları saymakla bitmez ancak tüketmeden bile faydalı olacağını pek bilen yoktur. Limonu yatmadan önce baş ucunuza koyduğunuzda, vücudunuzda meydana gelen değişimlere inanamayacaksınız. Limonun faydalarını duyunca bu geceden itibaren baş ucunuza limon koymayı ihmal etmeyeceksiniz. İşte baş ucunuza limon koyduğunuzda vücudunuzda meydana gelen değişimler...

12.01.2020 16:22 - Son Güncelleme:
Limonun bilinmeyen faydaları! Uyurken baş ucunuza limon koyduğunuzda olanlara inanamayacaksınız!

Limon gibi bazı kokular ferahlatıcı özelliğe sahiptir. Bu koku ortaya çıktığında sizi sadece ferahlatmakla kalmaz, sağlığınız için de oldukça iyidir. Diğer yandan daha rahat uykuya dalabilmek için uyumadan önce komodinin üzerine limon koymayı deneyebilirsiniz. Sayısız faydası olan limonu yıllarca suyunuza, çayınıza, salatanıza koydunuz. Peki ya komodinin üzerine koymaya ne dersiniz? Tüm yapmanız gereken şey; bir limonu alıp, onu dörde bölmek ve içine tuz serpmek... Dilimlediğiniz limonları, komodin üzerine koyarak, uykuya dalabilirsiniz. Peki, uyurken yanınıza limon koymanın ne gibi faydaları olabilir? İşte cevaplar...

Limonun bilinmeyen faydaları! Uyurken baş ucunuza limon koyduğunuzda olanlara inanamayacaksınız!

GERGİNLİĞİNİZİ ALIR

Stres birçok insanın genel sorunu... Yatakta dönüp durmanıza yol açan stres ve anksiyete gibi durumlar uyumanızı güçleştirir. Komodin üzerindeki limon ise sizi sakinleştirir. Araştırmaya göre; narenciye kokusu kişinin beyin dalgalarını ve duygularını rahatlatıyor.

Limonun bilinmeyen faydaları! Uyurken baş ucunuza limon koyduğunuzda olanlara inanamayacaksınız!

ODAKLANMANIZI ARTIRIR

Yatmadan önce neden odaklanmanız gerektiğini soruyor olabilirsiniz.

Limonun bilinmeyen faydaları! Uyurken baş ucunuza limon koyduğunuzda olanlara inanamayacaksınız!

Ama eğer beyni sürekli meşgul olan ve uykusuzluk sorunu olan bir kişiyseniz psikologlar olumlu şeylere odaklanmanız gerektiğini söylüyor. Odaklanmak için ise limon kokusu birebir...

Limonun bilinmeyen faydaları! Uyurken baş ucunuza limon koyduğunuzda olanlara inanamayacaksınız!

DAHA İYİ NEFES ALMANIZI SAĞLAR

Uyumaya çalıştığınızda burnunuz tıkanıyorsa antioksidan ve antibakteriyel olan limonun burun deliklerinizden içeri girmesine izin verin.

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