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Lezzetli mi lezzetli pide tarifi! Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Eskilerden bu yana pişirilen pide sofralarda sıkça yer almıştır. Sizler için haberimizde lezzetli pide tarifini paylaştık. Siz de Ramazan pidesi pişirerek iftarda sevdiklerinize sunabilirsiniz.

06.05.2019 16:31 - Son Güncelleme: 06.05.2019 16:31
Lezzetli mi lezzetli pide tarifi! Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Eskilerden bu yana pişirilen pide sofralarda sıkça yer almıştır. Sizler için haberimizde lezzetli pide tarifini paylaştık. Siz de Ramazan pidesi pişirerek iftarda sevdiklerinize sunabilirsiniz.

Lezzetli mi lezzetli pide tarifi! Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazanın vazgeçilmez lezzeti pideyi evde de yapabilirsiniz. Ramazan pidesi yapmak emek isteyen bir iş olsa da taze ve yumuşak lezzetiyle bu emeğinize değecektir.

Lezzetli mi lezzetli pide tarifi! Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Mutfaklarda tabağın kullanılmadığı dönemlerde ince hamurdan pişirilen ekmekleri, yapılan ilk pideler olarak düşünmek yerinde olacaktır. Yer sofrasında yemek yenirken sofraya gelen pişmiş etlerden koparılan parçalar, herkesin önüne sunulan pidelerin üzerine konarak yenirmiş.

Lezzetli mi lezzetli pide tarifi! Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Pide, Orta Asya göçebe hayatından yerleşik düzene geçilip bağ bahçelerde yapılan fırınlarda yüzyıllar boyu zevkle pişirilip tüketilmiştir. Günümüze gelen çeşitli belgeleri incelediğimizde fırın pideleri ile ilgili herhangi bir tarife rastlanmamaktadır.15. yüzyılda kabaklı ve ıspanaklı pideler tüketilmiş, zaman içerisinde Saray ve İstanbul mutfaklarında içerisine damak zevkine göre kıyma, kuşbaşı, peynir, patlıcan vb. çeşitli malzemeler konularak pide çeşitleri artmış ve pide kültürü gelişmiştir. Günümüzde de pide salonlarında çeşitli pideler yeme şansımız olmakla birlikte pide Türk mutfağının sağlıklı fast fooduna çok güzel bir örnektir.

Lezzetli mi lezzetli pide tarifi! Ramazan pidesi nasıl yapılır?

İstanbul fırınlarında pide pişiren ustalar geçmişte önem taşırdı, hatta özellikle Ramazan aylarında itinayla yapılan pidelerin üzerindeki izlerden pideyi hangi ustanın yaptığı tahmin edilirdi. Günümüzde sayıları azalan bu pide ustalarına "tırnakçı" denilmektedir.

Halk mutfağında ev hanımları, imece usulü bir eve ekmek yapmak için gittiğinde (eskiden ekmekler evlerde yapılırmış) mutlaka pide de yapılır, yanında ayran veya şerbetle yorgunluk gidermek için yardıma gelenlere ikram edilirmiş.

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