Lezzetli mi lezzetli pide tarifi! Ramazan pidesi nasıl yapılır?
Eskilerden bu yana pişirilen pide sofralarda sıkça yer almıştır. Sizler için haberimizde lezzetli pide tarifini paylaştık. Siz de Ramazan pidesi pişirerek iftarda sevdiklerinize sunabilirsiniz.
Pide, Orta Asya göçebe hayatından yerleşik düzene geçilip bağ bahçelerde yapılan fırınlarda yüzyıllar boyu zevkle pişirilip tüketilmiştir. Günümüze gelen çeşitli belgeleri incelediğimizde fırın pideleri ile ilgili herhangi bir tarife rastlanmamaktadır.15. yüzyılda kabaklı ve ıspanaklı pideler tüketilmiş, zaman içerisinde Saray ve İstanbul mutfaklarında içerisine damak zevkine göre kıyma, kuşbaşı, peynir, patlıcan vb. çeşitli malzemeler konularak pide çeşitleri artmış ve pide kültürü gelişmiştir. Günümüzde de pide salonlarında çeşitli pideler yeme şansımız olmakla birlikte pide Türk mutfağının sağlıklı fast fooduna çok güzel bir örnektir.
İstanbul fırınlarında pide pişiren ustalar geçmişte önem taşırdı, hatta özellikle Ramazan aylarında itinayla yapılan pidelerin üzerindeki izlerden pideyi hangi ustanın yaptığı tahmin edilirdi. Günümüzde sayıları azalan bu pide ustalarına "tırnakçı" denilmektedir.
Halk mutfağında ev hanımları, imece usulü bir eve ekmek yapmak için gittiğinde (eskiden ekmekler evlerde yapılırmış) mutlaka pide de yapılır, yanında ayran veya şerbetle yorgunluk gidermek için yardıma gelenlere ikram edilirmiş.