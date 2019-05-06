Lezzetli mi lezzetli pide tarifi! Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Pide, Orta Asya göçebe hayatından yerleşik düzene geçilip bağ bahçelerde yapılan fırınlarda yüzyıllar boyu zevkle pişirilip tüketilmiştir. Günümüze gelen çeşitli belgeleri incelediğimizde fırın pideleri ile ilgili herhangi bir tarife rastlanmamaktadır.15. yüzyılda kabaklı ve ıspanaklı pideler tüketilmiş, zaman içerisinde Saray ve İstanbul mutfaklarında içerisine damak zevkine göre kıyma, kuşbaşı, peynir, patlıcan vb. çeşitli malzemeler konularak pide çeşitleri artmış ve pide kültürü gelişmiştir. Günümüzde de pide salonlarında çeşitli pideler yeme şansımız olmakla birlikte pide Türk mutfağının sağlıklı fast fooduna çok güzel bir örnektir.