Lezzetli mi lezzetli maydanozlu sıkma köfte tarifi!
İstanbul saray mutfağında da sıkça pişirilen maydanozlu sıkma köfte günümüzde hala çok fazla yapılıyor. Aslında çok pratik olan maydanozlu sıkma köfte tarifini sizler için haberimizde derledik. Böylece siz de sevdiklerinize maydanozlu sıkma köfte yemeğinizi sunabilirsiniz.
Sofraların vazgeçilmez lezzeti olan köfte, maydanozlu sıkma köfte haliyle mideleri şenlendiriyor. Büyükten küçüğe herkesin çok sevdiği maydanozlu sıkma köfte özellikle yanında patates kızartması ile çok seviliyor. Peki maydanozlu sıkma köftenin lezzetinin güzel olmasının yanı sıra pişirilmesi de kolay mı?
İlk defa Pers uygarlığı döneminde ortaya çıktığı ve buradan Orta Asya'ya yayıldığı rivayet olunan köfte; hem besleyici olması hem çeşidinin bol olması, hem içine rahatlıkla her çeşit baharat ve sebzeyi katıp yapılabilme özelliğinin olması hem de çabuk hazırlanabilmesi özelliğinden sofralarımızın itirazsız yenilen yegane tatları arasında yerini almıştır.
Ülkemizin yörelerindeki yemek alışkanlıklarını da göz önünde bulundurursak 300 kadar köfte tarifi çıkarmak mümkündür. Daha önceleri koyun ve kuzu kıyması ile yapılan köfteler zaman içerisinde daha kıymasıyla yapılır hale gelmiştir. Günümüzde sadece kırmızı etle değil, tavuk, hindi ve balık etiyle de damağınıza hitap eden köfteler yapılmaktadır.