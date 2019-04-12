Lezzetli mi lezzetli maydanozlu sıkma köfte tarifi!

İlk defa Pers uygarlığı döneminde ortaya çıktığı ve buradan Orta Asya'ya yayıldığı rivayet olunan köfte; hem besleyici olması hem çeşidinin bol olması, hem içine rahatlıkla her çeşit baharat ve sebzeyi katıp yapılabilme özelliğinin olması hem de çabuk hazırlanabilmesi özelliğinden sofralarımızın itirazsız yenilen yegane tatları arasında yerini almıştır.