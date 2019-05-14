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Lezzetli fıstıklı lokum nasıl yapılır?

Fıstığı sevenlerin bayıldığı tatlılardan biri fıstıklı lokumdur. Hem hafif olan hem de ağızda enfes bir tat bırakan fıstıklı lokum tarifini sizler için hazırladık.

14.05.2019 17:09 - Son Güncelleme: 14.05.2019 17:09
Lezzetli fıstıklı lokum nasıl yapılır?

Fıstığı sevenlerin bayıldığı tatlılardan biri fıstıklı lokumdur. Hem hafif olan hem de ağızda enfes bir tat bırakan fıstıklı lokum tarifini sizler için hazırladık.

Lezzetli fıstıklı lokum nasıl yapılır?

Fıstıklı lokum yaparak akşam yemeklerinden sonra ya da kahve yanında keyifle tüketebilirsiniz.

Lezzetli fıstıklı lokum nasıl yapılır?

Osmanlıca'da "rahatü'l hulküm" "boğazı yumuşatan, rahatlatan" anlamındadır ve lokumun adını buradan aldığı rivayet edilir.

Lezzetli fıstıklı lokum nasıl yapılır?

Osmanlı döneminde sade, güllü, zencefilli, fıstıklı, fındıklı, bademli, cevizli, limonlu, çilekli, vanilyalı, Hindistan cevizli, naneli, portakallı, damla sakızlı, safranlı vb. çeşit çeşit lokum yapılmıştır. İlk lokumcu dükkanı Bahçekapı'da 1774 tarihinde açılmış olup, bu dükkan yaptığı ürünlerle kısa zamanda namını İstanbul'a yaymıştır.

Lezzetli fıstıklı lokum nasıl yapılır?

Lokum geçmişte sadece tatlı olarak değil, yaraların ve çıbanların tedavisinde kullanılmıştır. "Üsküdar'a gider iken bir mendil buldum, mendilimin içine lokum doldurdum" adlı şarkı, günümüzde bile popülerliğini sürdürmüştür ve lokuma verilen değeri de buradan anlamak mümkündür.

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