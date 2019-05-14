Lezzetli fıstıklı lokum nasıl yapılır?

Lokum geçmişte sadece tatlı olarak değil, yaraların ve çıbanların tedavisinde kullanılmıştır. "Üsküdar'a gider iken bir mendil buldum, mendilimin içine lokum doldurdum" adlı şarkı, günümüzde bile popülerliğini sürdürmüştür ve lokuma verilen değeri de buradan anlamak mümkündür.