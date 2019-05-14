Lezzetli fıstıklı lokum nasıl yapılır?
Fıstığı sevenlerin bayıldığı tatlılardan biri fıstıklı lokumdur. Hem hafif olan hem de ağızda enfes bir tat bırakan fıstıklı lokum tarifini sizler için hazırladık.
14.05.2019 17:09
- Son Güncelleme: 14.05.2019 17:09
Osmanlı döneminde sade, güllü, zencefilli, fıstıklı, fındıklı, bademli, cevizli, limonlu, çilekli, vanilyalı, Hindistan cevizli, naneli, portakallı, damla sakızlı, safranlı vb. çeşit çeşit lokum yapılmıştır. İlk lokumcu dükkanı Bahçekapı'da 1774 tarihinde açılmış olup, bu dükkan yaptığı ürünlerle kısa zamanda namını İstanbul'a yaymıştır.
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