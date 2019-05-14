Dünyanın en zengin adamı Ay'a uzay aracı göndermeyi hedefliyor! İşte yüzen uzay kolonileri modelleri

Amazon'un sahibi ve dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos'un hayal ettiği uzay kentlerine ait konsept kareler yayınlandı. Bezos Ay'a uzay aracı göndermeyi planladığını duyurdu ve insan kolonileri için yüzen uzay araçları konusundaki umutları hakkında da konuştu. Fizik uzmanı ve uzay aktivisti Gerard K. O'Neill tarafından ortaya atılan, yer çekimini tetikleyen, insan ve bitki yaşamını devam ettirmeyi sağlayan kavramsal uzay kolonilerinin modelleri 'O'Neill's cylinder' da (O'Neill tüpü) görücüye çıkarıldı.

14.05.2019 13:55 - Son Güncelleme: 14.05.2019 13:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





