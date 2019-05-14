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Dünyanın en zengin adamı Ay'a uzay aracı göndermeyi hedefliyor! İşte yüzen uzay kolonileri modelleri

Amazon'un sahibi ve dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos'un hayal ettiği uzay kentlerine ait konsept kareler yayınlandı. Bezos Ay'a uzay aracı göndermeyi planladığını duyurdu ve insan kolonileri için yüzen uzay araçları konusundaki umutları hakkında da konuştu. Fizik uzmanı ve uzay aktivisti Gerard K. O'Neill tarafından ortaya atılan, yer çekimini tetikleyen, insan ve bitki yaşamını devam ettirmeyi sağlayan kavramsal uzay kolonilerinin modelleri 'O'Neill's cylinder' da (O'Neill tüpü) görücüye çıkarıldı.

14.05.2019 13:55 - Son Güncelleme: 14.05.2019 13:55
Dünyanın en zengin adamı Ay'a uzay aracı göndermeyi hedefliyor! İşte yüzen uzay kolonileri modelleri

Günümüzde gezegenimizin en zengin 500 ismi arasında yer alan 16 kişi uzay teknolojileri için her yıl milyarlarca dolar yatırım yapıyor.

Dünyanın en zengin adamı Ay'a uzay aracı göndermeyi hedefliyor! İşte yüzen uzay kolonileri modelleri

Bu isimlerin uzay yarışındaki rekabeti online alışveriş platformu Amazon'un sahibi ve dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos'un attığı adım ile iyice kızışmış durumda.

Dünyanın en zengin adamı Ay'a uzay aracı göndermeyi hedefliyor! İşte yüzen uzay kolonileri modelleri

Bezos Ay'a uzay aracı göndermeyi planladığını duyurdu ve insan kolonileri için yüzen uzay araçları konusundaki umutları hakkında da konuştu.

Dünyanın en zengin adamı Ay'a uzay aracı göndermeyi hedefliyor! İşte yüzen uzay kolonileri modelleri

Lansmanda fizik uzmanı ve uzay aktivisti Gerard K. O'Neill tarafından ortaya atılan, yer çekimini tetikleyen, insan ve bitki yaşamını devam ettirmeyi sağlayan kavramsal uzay kolonilerinin modelleri 'O'Neill's cylinder' da (O'Neill tüpü) görücüye çıkarıldı.

Dünyanın en zengin adamı Ay'a uzay aracı göndermeyi hedefliyor! İşte yüzen uzay kolonileri modelleri

Söz konusu modellere ait konsept kareler Bezos'un sahibi olduğu uzay şirketi Blue Origin tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

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