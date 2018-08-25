Lezzetli ama bakanı bile öldürüyor! Türkiyede de var...

Mantarlar toplaması da yemesi de çok lezzetli olan yiyecekler, ancak farklı türlerin birbirlerine olan benzerlikleri sebebiyle yanılgıya düşmek çok kolay oluyor. Türkçe'de köygöçüren mantarı olarak bilinen bu yüksek oranda zehirli mantarlardan bir tanesinin yarısı bile bir insanı öldürmeye yetiyor. Mantar, insanların böbrek ve karaciğerlerini iflas ettirerek öldürüyor.