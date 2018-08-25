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Lezzetli ama bakanı bile öldürüyor! Türkiye'de de var...

25 Ağustos 2018 Cumartesi, 15:57:03 Güncelleme: 16:03:28
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Lezzetli ama bakanı bile öldürüyor! Türkiyede de var...

Yiyebileceğimiz o kadar yiyecek varken zehirli olanları seçmemiz biraz garip bir tercih gibi görünebilir. Bazılarımız bunu bilmeden yapıyor, ancak bazı yiyecekleri bu kadar lezzetli yapan da bu zehirleri oluyor.

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Lezzetli ama bakanı bile öldürüyor! Türkiyede de var...

CANLI CANLI AHTAPOT DOKUNAÇLARI

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Lezzetli ama bakanı bile öldürüyor! Türkiyede de var...

Korece'de "san-nakji" ismi verilen pişirilmeden servis edilen ahtapot dokunaçları sevenleri için enfes bir yiyecek. Ahtapotun vücudundan ayrıldıktan ve susam yağı ile lezzetlendirildikten sonra bile hareket eden bu dokunaçları yerken çok dikkatli olmak gerekiyor. Ahtapotun kolları yiyenin boğazına yapışıp nefessiz bırakarak öldürebilir. Bu nedenle yerken dokunaçları iyice çiğnemek gerekiyor.

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Lezzetli ama bakanı bile öldürüyor! Türkiyede de var...

KÖYGÖÇÜREN MANTARINA DİKKAT

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Lezzetli ama bakanı bile öldürüyor! Türkiyede de var...

Mantarlar toplaması da yemesi de çok lezzetli olan yiyecekler, ancak farklı türlerin birbirlerine olan benzerlikleri sebebiyle yanılgıya düşmek çok kolay oluyor. Türkçe'de köygöçüren mantarı olarak bilinen bu yüksek oranda zehirli mantarlardan bir tanesinin yarısı bile bir insanı öldürmeye yetiyor. Mantar, insanların böbrek ve karaciğerlerini iflas ettirerek öldürüyor.

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