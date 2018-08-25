Lezzetli ama bakanı bile öldürüyor! Türkiyede de var...

Lezzetli ama bakanı bile öldürüyor! Türkiye'de de var...
Korece'de "san-nakji" ismi verilen pişirilmeden servis edilen ahtapot dokunaçları sevenleri için enfes bir yiyecek. Ahtapotun vücudundan ayrıldıktan ve susam yağı ile lezzetlendirildikten sonra bile hareket eden bu dokunaçları yerken çok dikkatli olmak gerekiyor. Ahtapotun kolları yiyenin boğazına yapışıp nefessiz bırakarak öldürebilir. Bu nedenle yerken dokunaçları iyice çiğnemek gerekiyor.
Mantarlar toplaması da yemesi de çok lezzetli olan yiyecekler, ancak farklı türlerin birbirlerine olan benzerlikleri sebebiyle yanılgıya düşmek çok kolay oluyor. Türkçe'de köygöçüren mantarı olarak bilinen bu yüksek oranda zehirli mantarlardan bir tanesinin yarısı bile bir insanı öldürmeye yetiyor. Mantar, insanların böbrek ve karaciğerlerini iflas ettirerek öldürüyor.