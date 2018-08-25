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Hangi besin neye iyi geliyor? İşte besinler ve faydaları...

Her mevsim sofralarımızı süsleyen besinlerin nelere iyi geldiğini biliyor musunuz? İşte yediğimiz meyve ve sebzelerin saymakla bitmeyen o faydaları...

25 Ağustos 2018 Cumartesi, 14:40:36 Güncelleme: 14:46:19
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Hangi besin neye iyi geliyor? İşte besinler ve faydaları...

Yaz ve kış aylarında sofraları süsleyen meyve ve sebzelerin şekillerinin faydalı oldukları organlara benzediği bildirildi.
Dilimlenmiş kivi göz bebeğine benzerlik gösterir.

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Hangi besin neye iyi geliyor? İşte besinler ve faydaları...

Kivi, antioksidanlar (E ve C vitamini) ve carotenoidlerce (beta caroten, lutein) zengindir.

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Hangi besin neye iyi geliyor? İşte besinler ve faydaları...

Lutein, yaşlılığa bağlı ortaya çıkan görme bozukluklarının önlenmesinde önemli yer tutar.

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Hangi besin neye iyi geliyor? İşte besinler ve faydaları...

Patlıcan, avakado ve armut ortadan ikiye kesildiğinde, anne rahmine benzer şekil gösterir.

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Hangi besin neye iyi geliyor? İşte besinler ve faydaları...

Bu gıdaların dengeli tüketilmesi, hormonal dengenin sağlanmasına ve rahim kanserinin önlenmesine yardımcı olur.

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