Hangi besin neye iyi geliyor? İşte besinler ve faydaları...
Her mevsim sofralarımızı süsleyen besinlerin nelere iyi geldiğini biliyor musunuz? İşte yediğimiz meyve ve sebzelerin saymakla bitmeyen o faydaları...
25 Ağustos 2018 Cumartesi, 14:40:36 Güncelleme: 14:46:19
Yaz ve kış aylarında sofraları süsleyen meyve ve sebzelerin şekillerinin faydalı oldukları organlara benzediği bildirildi.
Dilimlenmiş kivi göz bebeğine benzerlik gösterir.
Kivi, antioksidanlar (E ve C vitamini) ve carotenoidlerce (beta caroten, lutein) zengindir.
Lutein, yaşlılığa bağlı ortaya çıkan görme bozukluklarının önlenmesinde önemli yer tutar.
Patlıcan, avakado ve armut ortadan ikiye kesildiğinde, anne rahmine benzer şekil gösterir.
Bu gıdaların dengeli tüketilmesi, hormonal dengenin sağlanmasına ve rahim kanserinin önlenmesine yardımcı olur.