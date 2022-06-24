Bulaşık makinesi kokusu neden olur, nasıl çıkar? Bulaşık makinesi kokusu giderme yöntemleri neler? İşte pırıl pırıl ve kokusuz bulaşıkların formülü!
Bulaşık makinesi kokusu giderme yöntemleri oldukça merak ediliyor. Çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan bu durum rahatsız edici boyutlara ilerleyebilir. Bu nedenle en etkili çözümlerle makinenizin çok daha iyi ve temiz çalışmasını sağlayabilirsiniz. Bulaşık makinesi kokusu nasıl çıkar ve bulaşık makinesi kokusu nasıl giderilir sorularına cevaplarını haberimizin devamından takip edebilirsiniz.
Bulaşık makinesi kokusu giderme yöntemleri bu durumdan şikayetçi olan birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanalr arasında bulaşık makinesi kokusu giderme yöntemleri neler ve bulaşık makinesi kokusu nasıl çıkar soruları yer alıyor. Peki, bulaşık makinesi kokusu nasıl çıkar? Bulaşık makinesi kokusu nasıl giderilir? Bulaşık makinesi kokusu neden olur? İşte merak edilenler...
Bulaşık Makinesi Nasıl Temizlenir?
Bulaşık makinesi temizleme yöntemleri arasında ilk olarak filtre temizliği yer almaktadır. Makinenin çeşitli bölümlerini kontrol ederek güzelce temizlemelisiniz. İşte bulaşık makinesini temizleme yöntemleri;
Filtre temizliği: Makinelerde yer alan filtre tüm kötü kokuyu hapseder. Fakat bazı durumlarda bu koku etrafa ve makinenin içine yayılabilir. Makinenin en altındaki rafı çıkarıp fitreyi bulun. Yavaşça döndürerek çıkarın ve içini sıcak su ve sabunla temizleyin.
Kapak temizliği : Kapağın iç kısmında biriken artıklar da kötü kokunun oluşmasına neden olabilir. Sabunlu bez yardımıyla makinenin içini ve kapağını temizlemeniz tavsiye edilmektedir.
Raf temizliği: Tel raflar ise en son temizlenecek yerler arasında bulunuyor. Kötü koku genellikle raflarda oluşmaz: Fakat ıslak bez yardımıyla silerek çok daha temiz bir bulaşık makinesine sahip olabilirsiniz.
BULAŞIK MAKİNESİNDEKİ KÖTÜ KOKU NASIL ÇIKAR?
Bulaşık makinesindeki kötü kokuyu gidermek için sirke en etkili çözüm olmaktadır. Bir su bardağı beyaz sirkeyi bulaşık makinesinin üst kısmındaki rafa koyun. Makineyi bu şekilde çalıştırdığınızda sirkeli su tüm makinenin içine dağılacaktır. Bu sayede içerideki kötü kokudan kolaylıkla kurtulabilirsiniz.