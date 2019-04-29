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Kut'ül Amare zaferi neden önemli? İşte İngiliz ordusunun hezimete uğratıldığı zafer

29.04.2019 12:43

Bugün İngilizlere karşı kazanılan Kut'ül Amare zaferinin 103. yıldönümü... Tüm yurtta çeşitli etkinliklerle anılacak olan Kut'ül Amare zaferi neden önemliydi? İşte Kut'ül Amare ve sonrası...


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