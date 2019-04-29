Kut'ül Amare zaferi neden önemli? İşte İngiliz ordusunun hezimete uğratıldığı zafer 29.04.2019 12:43

Bugün İngilizlere karşı kazanılan Kut'ül Amare zaferinin 103. yıldönümü... Tüm yurtta çeşitli etkinliklerle anılacak olan Kut'ül Amare zaferi neden önemliydi? İşte Kut'ül Amare ve sonrası...