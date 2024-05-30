Kütahya’da büyü, muska dolandırıcılığı! Kendini “metafizik büyü uzmanı” olarak tanıtıp… | Evden çıkanlar şoke etti

Kütahya'da polis ekiplerinin düzenlediği dolandırıcılık operasyonunda kendisini metafizik büyü uzmanı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 4 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ele geçirilen materyaller şoke etti.
Kütahya'da para karşılığı büyü bozup, muska hazırlayan 4 şüpheli, 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltına alındı.
Şüphelilerden E.G.'nin kendisini 'metafizik büyü uzmanı' olarak tanıtıp, açılışa özel fiyatlar belirleyerek, 300 liradan 10 bin liraya kadar tarife uyguladığı ortaya çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 4 kişinin evlerinde büyü bozup, muska hazırladığını ve karşılığında para aldığı bilgisi sonrası harekete geçti.