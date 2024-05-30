Kütahya’da büyü, muska dolandırıcılığı! Kendini “metafizik büyü uzmanı” olarak tanıtıp… | Evden çıkanlar şoke etti

Kütahya'da polis ekiplerinin düzenlediği dolandırıcılık operasyonunda kendisini metafizik büyü uzmanı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 4 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ele geçirilen materyaller şoke etti.