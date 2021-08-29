Kurt ağıla girdi! 40 koyun telef oldu 6 koyun yaralandı
Erzurum'un Oltu ilçesinde 48 yaşındaki Erol Varol'a ait ağıla gece kurt girdi. Kurt, 40 koyunu öldürdü 6'sını ise yaraladı. 110 koyunu olan Varol, "Tek geçim kaynağımız sahip olduğum bu koyunlardı. Mahvoldum" diyerek üzüntüsünü paylaştı.
29.08.2021 10:19
- Son Güncelleme: 29.08.2021 10:38
Erzurum'un Oltu ilçesinde Erol Varol'a (48) ait ağıla giren kurdun saldırdığı koyunlardan 40'ı öldü 6'sı yaralandı.
İlçe merkezindeki Şehitler Mahallesi'nde Erol Varol'un yeğeni Akın Barış Varol (18) koyunları yaylada otlatmak için saat 06.00 sıralarında ağıla geldi.