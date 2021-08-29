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Kurt ağıla girdi! 40 koyun telef oldu 6 koyun yaralandı

Erzurum'un Oltu ilçesinde 48 yaşındaki Erol Varol'a ait ağıla gece kurt girdi. Kurt, 40 koyunu öldürdü 6'sını ise yaraladı. 110 koyunu olan Varol, "Tek geçim kaynağımız sahip olduğum bu koyunlardı. Mahvoldum" diyerek üzüntüsünü paylaştı.

AJANSLAR
29.08.2021 10:19 - Son Güncelleme: 29.08.2021 10:38
Kurt ağıla girdi! 40 koyun telef oldu 6 koyun yaralandı

Erzurum'un Oltu ilçesinde Erol Varol'a (48) ait ağıla giren kurdun saldırdığı koyunlardan 40'ı öldü 6'sı yaralandı.

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Kurt ağıla girdi! 40 koyun telef oldu 6 koyun yaralandı

İlçe merkezindeki Şehitler Mahallesi'nde Erol Varol'un yeğeni Akın Barış Varol (18) koyunları yaylada otlatmak için saat 06.00 sıralarında ağıla geldi.

Kurt ağıla girdi! 40 koyun telef oldu 6 koyun yaralandı

Varol, 110 koyunun bulunduğu ağılın kapısı önünde yatan 2 koyunu gördü. Varol, içeri girdiğinde ise çok sayıda koyunu ölü buldu.

Kurt ağıla girdi! 40 koyun telef oldu 6 koyun yaralandı

Varol, amcasını arayarak durumu bildirdi.

Kurt ağıla girdi! 40 koyun telef oldu 6 koyun yaralandı

Ağıla giren kurdun 110 koyundan 40'ını öldürdüğünü 6'sını da yaraladığını söyleyen Erol Vural, "Tek geçim kaynağımız sahip olduğum bu koyunlardı. Mahvoldum" diye konuştu.

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