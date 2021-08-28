Alaçatı'daki bar kavgasında vahşice öldürülen Alpay Kalyon'un eski eşi Instagram'dan isyan etti
Bir kız çocuğu babası Alpay Kalyon (33) eski eşi Sırma Akman ve iki arkadaşı ile birlikte gittiği gece kulübünden çıkışta bir kadının darp edildiğini gördü. Kalyon, yanındaki arkadaşı Yiğit Lavaşçı ile olaya müdahale etti. Kadını darp eden kişi ile Kalyon ve arkadaşı arasında kavga çıktı. Bunu gören yan mekandaki valeler ve çalışanlar da 'Mekanın önünde kavga edemezsiniz' diyerek olaya dahil oldu. Alpay Kalyon, valeler Faruk Baştosun (28) ile Maşallah Türkmen (32) tarafından boğuşma sırasında bıçaklandı. Kalyon hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Cinayet anında yanında olan eski eşi Sırma Akman, Instagram hesabından isyan etti... İşte Türkiye'nin konuştuğu cinayette yeni detaylar...
28.08.2021 10:15
- Son Güncelleme: 28.08.2021 10:20
Kalyon yanındaki arkadaşı Yiğit Lavaşçı ile olaya müdahale etti. Kadını darp eden kişi ile Kalyon ve arkadaşı arasında kavga çıktı. Bunu gören yan mekandaki valeler ve çalışanlar da 'Mekanın önünde kavga edemezsiniz' diyerek olaya dahil oldu.
Bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.