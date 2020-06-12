Küre Dağları Milli Parkı'nda yeni bir endemik bitki türü keşfedildi
Bartın Üniversitesi'nde görevli Dr. Bilge Tunçkol, Küre Dağları Milli Parkı'nda Kastamonu Horma Kanyonu bölgesinde eğrelti türü olan yeni bitki keşfetti. Bitkiye 'Küçük Asya' anlamına gelen 'Polystichum asiae-minoris' adı verildi.
12.06.2020 18:10
- Son Güncelleme: 12.06.2020 18:10
KORUMA ALTINA ALINMASI PLANLANIYOR
Dr. Tunçkol, kırmızı listede 'kritik tehlikedeki tür' kategorisinde verilen yeni türle ilgili çalışmalardan da bahsederek, "Bu yeni endemik türün korunması, neslinin devamı için önümüzdeki dönemde gerekli koruma çalışmaları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'müz ile tür eylem koruma planı çalışmalarının en kısa sürede yapılması planlanmaktadır" diye konuştu.
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