Küre Dağları Milli Parkı'nda yeni bir endemik bitki türü keşfedildi.

KORUMA ALTINA ALINMASI PLANLANIYOR

Dr. Tunçkol, kırmızı listede 'kritik tehlikedeki tür' kategorisinde verilen yeni türle ilgili çalışmalardan da bahsederek, "Bu yeni endemik türün korunması, neslinin devamı için önümüzdeki dönemde gerekli koruma çalışmaları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'müz ile tür eylem koruma planı çalışmalarının en kısa sürede yapılması planlanmaktadır" diye konuştu.

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