Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? 2019 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? (Diyanet takvimi)
Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bayramlar, iman kardeşliğinin en ulvi noktaya ulaştığı mübarek günlerdir. Bayramlar, yüreklerimizi şükür güneşiyle ısıtan mutluluk zamanlarıdır. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ardından Kurban Bayramı tarilinin kaç gün olacağı merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? 2019 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte 2019 Diyanet takvimi...
Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte olacak? İslam alemi Kurban Bayramı için hazırlıklara başladı. Neşe ve coşku günleri olan Kurban Bayramı'na bir kez daha ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını araştırmaya başladı. Peki, Kurban Bayramı tatili için açıklama var mı? Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? 2019 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte Diyanet takvimi...
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Kurban Bayramı tatili resmi olarak arefe günü yarım gün, 4 gün de bayram tatili ile birlikte 4,5 gündür. Geçtiğimiz sene Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak belirlenmişti. Bu sene Kurban Bayramı arefesi cumartesi gününe, bayramın 1. günü pazar gününe, bayramın son günü ise çarşamba gününe denk geliyor. Eğer perşembe ve cuma günleri de tatile dahil edilirse hafta sonu tatili ile birlikte toplamda 9 gün tatil yapılmış olacak. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?
Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.
Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.