Günlük burç yorumları – 3 Temmuz 2019 Çarşamba
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 3 Temmuz Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Partnerinize karşı kuralcılıktan çıkarak daha duygusal bir tutum sergilerseniz kendisinin duygularını size daha kolay açacaktır. Kardeşlerle birlikte ortak kararlar almak için, uygun bir dönem. Proje geliştirmek için, yeni bir araştırma içine gireceksiniz. Ketum ve kararlı davrandığınız zaman, şartlar sizden yana olacak. Egolarınızın yüksek olduğu bu günlerde çevredeki kişilerin fikirleri ikinci planda kalacak, kişisel inisiyatifiniz her konuda hakim olacak.
BOĞA:
Aile karmaları, kan bağı içeren konularda gelişmeler gündeme gelebilir. İkili ilişkilerde kafanızı karıştıracak gelişmeler gününüzün akışını değiştirebilir. Dostluklarınızın pekişeceği fakat ayni zamanda arkadaşlıkların aşka dönüşeceği bir gün olacak. Kafaca anlaştığınız kişilerin, daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali olması sizi endişelendirmesin. En azından bazı şeyleri denemelisiniz. Elde ettiğiniz kazançlarla ilgili yeni ve olumlu gelişmeler gündeme gelecek.
İKİZLER:
Mesleki konularda kendinizi geliştirmeniz gündeme gelebilir. Yıpratıcı ilişkilerden uzaklaşın. Eski sevgili dönüşleri de yaşanarak olaylar değişebilir. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Bazılarının birliktelikleri kimlik kazanacak. Çevrenizde entelektüel aktivitelere katılırken, sanatsal gösterilere de ilgi göstereceksiniz. Aşk ve iş hayatınızı karıştırmamalısınız. Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz genişliyor.
YENGEÇ:
Yüzünüzün güleceği ve keyfinizin artacağı bugünde sorumluluklarınızı ihmal etmemeniz gerekiyor. Bugün içinizden çalışmak hiç gelmeyebilir. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz. Çevrenizde de sizin bu konudaki hırslarınıza eşlik edebilecek kişiler arayacaksınız. Duygusal hayatınız oldukça dalgalı. Sizi derin düşünceleri olan ve duygusal bir yapıya sahip olduğunuz için, aşk beklentilerinizde derin hisler mevcut.
ASLAN:
Enerjinizin yüksek ve çalışma isteğinizin arttığı bir gün geçireceksiniz. Dikkatli olmanız gereken nokta aşırı kontrolcülükten sakınmak olmalı. Sosyal konumunuzda yükselme olabilir. Bu anlamda katılacağınız aktivitelerde yeni kişilerle karşılaşacak, duygusal açıdan etkilenebileceğiniz anlar yaşayacaksınız. Çevrenizde entelektüel aktivitelere katılırken, sanatsal gösterilere de ilgi göstereceksiniz. Baskıcı davranışlardan etkilenmek istemeyeceksiniz.