Günlük burç yorumları – 3 Temmuz 2019 Çarşamba

KOÇ:

Partnerinize karşı kuralcılıktan çıkarak daha duygusal bir tutum sergilerseniz kendisinin duygularını size daha kolay açacaktır. Kardeşlerle birlikte ortak kararlar almak için, uygun bir dönem. Proje geliştirmek için, yeni bir araştırma içine gireceksiniz. Ketum ve kararlı davrandığınız zaman, şartlar sizden yana olacak. Egolarınızın yüksek olduğu bu günlerde çevredeki kişilerin fikirleri ikinci planda kalacak, kişisel inisiyatifiniz her konuda hakim olacak.