Kulağından çıkanlar şoke etti! Korkunç, görenler inanamadı... Doktorlar bile dondu kaldı
ÇİN'de yaşanan bu olay akıllara durgunluk veren cinsten... 24 yaşındaki genç adam dayanılamaz bir kulak ağrısıyla hastaneye gitti. Her şey buradan sonra oldu. Genç adamın kulağından öyle bir şey çıktı ki, doktorların bile ağzı açık kaldı.
Eğer midenize güveniyorsanız, habere devam edin. Çünkü okuyacaklarınız hem akıl alır gibi değil hem de ağızları açık bırakan cinsten.
Çin'in Huizhou şehrinde, 24 yaşındaki genç bir adam dayanılmaz bir kulak ağrısıyla hastaneye gitti. Gecelere uykuya daldıktan sonra ağrılar daha dayanılmaz bir hal alıyordu. İşin aslı daha sonra ortaya çıktı.
10'U YAVRU 11 TANE HAMAMBÖCEĞİ ÇIKTI
Doctor Zhong'a gidip muayene olan adam hayatının şokunu yaşadı. Genç adamın kulağından biri büyük, 10'u yavru 11 hamam böceği çıkarıldı.
ÇİN'Lİ ADAMIN KULAĞINDAN 11 TANE HAMAMBÖCEĞİ ÇIKTI! VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN