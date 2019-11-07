Kulağından çıkanlar şoke etti! Korkunç, görenler inanamadı... Doktorlar bile dondu kaldı

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Çin'in Huizhou şehrinde, 24 yaşındaki genç bir adam dayanılmaz bir kulak ağrısıyla hastaneye gitti. Gecelere uykuya daldıktan sonra ağrılar daha dayanılmaz bir hal alıyordu. İşin aslı daha sonra ortaya çıktı.