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Kulağından çıkanlar şoke etti! Korkunç, görenler inanamadı... Doktorlar bile dondu kaldı

ÇİN'de yaşanan bu olay akıllara durgunluk veren cinsten... 24 yaşındaki genç adam dayanılamaz bir kulak ağrısıyla hastaneye gitti. Her şey buradan sonra oldu. Genç adamın kulağından öyle bir şey çıktı ki, doktorların bile ağzı açık kaldı.

07.11.2019 16:32 - Son Güncelleme: 07.11.2019 17:07
Kulağından çıkanlar şoke etti! Korkunç, görenler inanamadı... Doktorlar bile dondu kaldı

Eğer midenize güveniyorsanız, habere devam edin. Çünkü okuyacaklarınız hem akıl alır gibi değil hem de ağızları açık bırakan cinsten.

Çin'in Huizhou şehrinde, 24 yaşındaki genç bir adam dayanılmaz bir kulak ağrısıyla hastaneye gitti. Gecelere uykuya daldıktan sonra ağrılar daha dayanılmaz bir hal alıyordu. İşin aslı daha sonra ortaya çıktı.

Kulağından çıkanlar şoke etti! Korkunç, görenler inanamadı... Doktorlar bile dondu kaldı

10'U YAVRU 11 TANE HAMAMBÖCEĞİ ÇIKTI

Doctor Zhong'a gidip muayene olan adam hayatının şokunu yaşadı. Genç adamın kulağından biri büyük, 10'u yavru 11 hamam böceği çıkarıldı.

ÇİN'Lİ ADAMIN KULAĞINDAN 11 TANE HAMAMBÖCEĞİ ÇIKTI! VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kulağından çıkanlar şoke etti! Korkunç, görenler inanamadı... Doktorlar bile dondu kaldı

Dişi hamamböceği ise hali hazırda 40 yumurta daha taşıyordu.

Kulağından çıkanlar şoke etti! Korkunç, görenler inanamadı... Doktorlar bile dondu kaldı

Doktor, genç adamın kulağına böcek ailesinin yerleşmesinin, yatağının yanında yarım kalmış yemek bırakma alışkanlığından kaynaklanabileceğini belirtti.

Kulağından çıkanlar şoke etti! Korkunç, görenler inanamadı... Doktorlar bile dondu kaldı

SIRTINDAKİ ŞİŞLİK HERKESİ ŞAŞIRTTI

Sıra dışı cerrahi operasyonlarla tanınan fenomen doktor Sandra Lee yine yaptı yapacağını. Sırtında bulunan bir şişlik yüzünden kendisine gelen bir hastasının operasyon görüntülerini paylaşan Sandra Lee'nin bu videosu milyonlarca kez izlendi.

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