Kulak ağrısıyla hastaneye giden adamın kulağından 11 tane hamam böceği çıktı 07.11.2019 17:41

Çin'in Guangdong Eyaleti, Huizhou şehrinde yaşanan olay akıllara durgunluk veren cinsten... 24 yaşındaki genç adam dayanılamaz bir kulak ağrısıyla hastaneye gitti. Her şey buradan sonra oldu. Genç adamın kulağından öyle bir şey çıktı ki, doktorların bile ağzı açık kaldı. Genç adamın kulağından biri büyük, 10'u yavru 11 hamam böceği çıkarıldı.

Eğer midenize güveniyorsanız, habere devam edin. Çünkü okuyacaklarınız hem akıl alır gibi değil hem de ağızları açık bırakan cinsten.

Çin'in Huizhou şehrinde, 24 yaşındaki genç bir adam dayanılmaz bir kulak ağrısıyla hastaneye gitti. Gecelere uykuya daldıktan sonra ağrılar daha dayanılmaz bir hal alıyordu. İşin aslı daha sonra ortaya çıktı.

10'U YAVRU 11 TANE HAMAMBÖCEĞİ ÇIKTI

Doctor Zhong'a gidip muayene olan adam hayatının şokunu yaşadı. Genç adamın kulağından biri büyük, 10'u yavru 11 hamam böceği çıkarıldı. Dişi hamamböceği ise hali hazırda 40 yumurta daha taşıyordu. Doktor, genç adamın kulağına böcek ailesinin yerleşmesinin, yatağının yanında yarım kalmış yemek bırakma alışkanlığından kaynaklanabileceğini belirtti.