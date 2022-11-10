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Kuduzdan ölen Mustafa Erçetin gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! Yürek yakan veda

Son dakika haberi | Bitlis Adilcevaz'da köpek tarafından ısırılan ve daha sonra kuduz teşhisiyle tedavi altına alınan 12 yaşındaki Mustafa Erçetin dün hayatını kaybetmişti. Küçük Mustafa gözyaşları içerisinde yaşadığı köyde toprağa verildi. Cenazede yakınları büyük acı yaşadı.

10.11.2022 15:51 - Son Güncelleme: 10.11.2022 15:51
Kuduzdan ölen Mustafa Erçetin gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! Yürek yakan veda

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde sokak köpeklerinin ısırması sonucu kuduz teşhisi konulan ve dün tedavi gördüğü hastanede vefat eden 12 yaşındaki Mustafa Erçetin köyünde toprağa verildi.

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Kuduzdan ölen Mustafa Erçetin gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! Yürek yakan veda

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü köyünde yaşayan 12 yaşındaki Mustafa Erçetin, başıboş köpek tarafından ısırıldı.

Kuduzdan ölen Mustafa Erçetin gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! Yürek yakan veda

Durumu ailesinden gizleyen çocuk, fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Kuduz olduğu tespit edilen Erçetin, tedavi için Ankara'ya gönderildi.

Kuduzdan ölen Mustafa Erçetin gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! Yürek yakan veda

Ankara Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde kuduz tanısıyla tedavi gören 12 yaşındaki Erçetin tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.

Kuduzdan ölen Mustafa Erçetin gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! Yürek yakan veda

Vefat eden Mustafa Erçetin'in cenazesi sabah uçakla Muş'a oradan karayolu ile memleketi Adilcevaz'ın Göldüzü köyüne getirildi. Mustafa Erçetin'in cenazesi ilk olarak evine getirilirken burada ailesi ve yakınları fenalık geçirdi.

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