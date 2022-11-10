Kuduzdan ölen Mustafa Erçetin gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! Yürek yakan veda

Vefat eden Mustafa Erçetin'in cenazesi sabah uçakla Muş'a oradan karayolu ile memleketi Adilcevaz'ın Göldüzü köyüne getirildi. Mustafa Erçetin'in cenazesi ilk olarak evine getirilirken burada ailesi ve yakınları fenalık geçirdi.