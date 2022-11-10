Kuduzdan ölen Mustafa Erçetin gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! Yürek yakan veda
Son dakika haberi | Bitlis Adilcevaz'da köpek tarafından ısırılan ve daha sonra kuduz teşhisiyle tedavi altına alınan 12 yaşındaki Mustafa Erçetin dün hayatını kaybetmişti. Küçük Mustafa gözyaşları içerisinde yaşadığı köyde toprağa verildi. Cenazede yakınları büyük acı yaşadı.
10.11.2022 15:51 - Son Güncelleme: 10.11.2022 15:51
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde sokak köpeklerinin ısırması sonucu kuduz teşhisi konulan ve dün tedavi gördüğü hastanede vefat eden 12 yaşındaki Mustafa Erçetin köyünde toprağa verildi.