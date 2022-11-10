Bursa'da 9 kişinin hayatını kaybettiği yangında yeni detaylar! İşte itfaiyenin ilk raporu! Anne ve çocuklar hakkında komşulardan flaş ifade
Son dakika haberleri... Bursa'da biri anne 8 çocuk sobadan çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybetti. Kahreden olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İtfaiye raporuna göre aile sobayı yakıp uykuya daldı. Ancak sobanın borusunda takılı olan plastik aparat bir süre sonra eriyerek yere akıp yangına neden oldu. Öte yandan ailenin komşularından da yürek burkan ifadeler geldi. Komşulardan biri "Bizim çocuklarımız neyse aynı onları da o şekilde görüyorduk" dedi.
10.11.2022 08:38 - Son Güncelleme: 10.11.2022 08:38
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, önceki gece, 4 katlı bir binanın ikinci katında meydana gelen ve 8 çocuk ile bir kadının öldüğü yangının detayları ortaya çıktı. İtfaiyenin ilk tespitlerine göre, aile sobayı yakıp uykuya daldı. Ancak, sobanın borusuna takılı olan plastik aparat bir süre sonra eriyerek yere akınca yangın çıktı.
ZEHİRLENDİLER
Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki yangında oluşan yoğun duman, o odada bulunan 5 çocuk ve diğer odadaki anne ile 3 çocuğunu zehirledi. Ardından alevler büyüyerek önce odayı, ardından evi sardı.