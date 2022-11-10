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Haberler Yaşam Bursa'da 9 kişinin hayatını kaybettiği yangında yeni detaylar! İşte itfaiyenin ilk raporu! Anne ve çocuklar hakkında komşulardan flaş ifade

Bursa'da 9 kişinin hayatını kaybettiği yangında yeni detaylar! İşte itfaiyenin ilk raporu! Anne ve çocuklar hakkında komşulardan flaş ifade

Son dakika haberleri... Bursa'da biri anne 8 çocuk sobadan çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybetti. Kahreden olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İtfaiye raporuna göre aile sobayı yakıp uykuya daldı. Ancak sobanın borusunda takılı olan plastik aparat bir süre sonra eriyerek yere akıp yangına neden oldu. Öte yandan ailenin komşularından da yürek burkan ifadeler geldi. Komşulardan biri "Bizim çocuklarımız neyse aynı onları da o şekilde görüyorduk" dedi.

10.11.2022 08:38 - Son Güncelleme: 10.11.2022 08:38
Bursa’da 9 kişinin hayatını kaybettiği yangında yeni detaylar! İşte itfaiyenin ilk raporu! Anne ve çocuklar hakkında komşulardan flaş ifade

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, önceki gece, 4 katlı bir binanın ikinci katında meydana gelen ve 8 çocuk ile bir kadının öldüğü yangının detayları ortaya çıktı. İtfaiyenin ilk tespitlerine göre, aile sobayı yakıp uykuya daldı. Ancak, sobanın borusuna takılı olan plastik aparat bir süre sonra eriyerek yere akınca yangın çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bursa’da 9 kişinin hayatını kaybettiği yangında yeni detaylar! İşte itfaiyenin ilk raporu! Anne ve çocuklar hakkında komşulardan flaş ifade

Yangın sonrası kahreden haber kısa sürede Türkiye'nin gündemine oturdu. Yangında vefat eden çocuklar ve anne ile ilgili komşularının ifadeleri de yürek burktu. İşte detaylar...

Bursa’da 9 kişinin hayatını kaybettiği yangında yeni detaylar! İşte itfaiyenin ilk raporu! Anne ve çocuklar hakkında komşulardan flaş ifade

ZEHİRLENDİLER

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki yangında oluşan yoğun duman, o odada bulunan 5 çocuk ve diğer odadaki anne ile 3 çocuğunu zehirledi. Ardından alevler büyüyerek önce odayı, ardından evi sardı.

Bursa’da 9 kişinin hayatını kaybettiği yangında yeni detaylar! İşte itfaiyenin ilk raporu! Anne ve çocuklar hakkında komşulardan flaş ifade

İHBAR SONRASI GECE YARISI SÖNDÜRÜLEBİLDİ

Saat 23.52'de yapılan ihbar üzerine eve gelen itfaiye yangını söndürdü.

Bursa’da 9 kişinin hayatını kaybettiği yangında yeni detaylar! İşte itfaiyenin ilk raporu! Anne ve çocuklar hakkında komşulardan flaş ifade

Ancak anne Amina Eltaha Elmuse (31), çocukları Yasir (1), Ahmed (4), Gerem (6), Merem (9), Ali (10 ) ve Muhammed Aljasem Cesim (3) ile kuzenleri Ahmed (10) ve Ali El Cesim'in (11) hayatını kaybettiği belirlendi.

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