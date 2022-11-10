Bursa’da 9 kişinin hayatını kaybettiği yangında yeni detaylar! İşte itfaiyenin ilk raporu! Anne ve çocuklar hakkında komşulardan flaş ifade

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, önceki gece, 4 katlı bir binanın ikinci katında meydana gelen ve 8 çocuk ile bir kadının öldüğü yangının detayları ortaya çıktı. İtfaiyenin ilk tespitlerine göre, aile sobayı yakıp uykuya daldı. Ancak, sobanın borusuna takılı olan plastik aparat bir süre sonra eriyerek yere akınca yangın çıktı.