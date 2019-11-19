Kudüs'teki son Osmanlı askeri Onbaşı Hasan'ın fotoğrafı Filistin'deki müzede ortaya çıktı

Kabrini arama çalışmaları sürüyor

Ömrünün büyük bölümünü Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya adayan Onbaşı Hasan'ın hayatını kaybettiği bu kentte nereye gömüldüğünün bilinmediğini kaydeden Ermumcu, "Türk makamları olarak Onbaşı Hasan'ın defnedildiği yeri bulmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda Kudüs'te defnedildiği yeri tayin edip, buraya Onbaşı Hasan için anıt mezar yapımına başlamayı ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Onbaşı Hasan'ın fotoğrafının bulunduğu müzenin sahibi Bessam Bedran, 1972'den bu yana Filistin'e dair topladığı tüm tarihi eserleri, kendisine ait El-Mintar isimli müzede sergilediğini söyledi.

Bedran, Onbaşı Hasan'ın hikayesinden çıkarılması gereken dersler olduğuna işaret ederek, bu son Osmanlı askerinin Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü ve Filistin'i koruyan İslami bir sembol olduğunu düşündüğünü kaydetti.

Bu derslerden birinin Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra çekilen sınırlara rağmen Müslümanların birliğini yeniden sağlamak olduğunu dile getiren Bedran, "Bir Türk olarak Mescid-i Aksa'yı korumuş olan birinin fotoğrafının bu müzede yer alması bizim için şeref ve onur verici. Her şeyden çok onun fotoğrafının burada olması bizim için çok anlamlı." diye konuştu.

Kudüs'ü terk etmeyerek vefatına kadar bu kutsal şehri beklemeye devam eden Onbaşı Hasan'ın hikayesini bu müzeyi ziyarete gelen tüm öğrencilere anlattığını belirten Bedran, "Mescid-i Aksa'yı koruyan herkesle olduğu gibi onunla da gurur duyuyoruz, şeref buluyoruz. Tüm Filistinlilerin Mescid-i Aksa'yı koruyanlarla şeref duyması lazım." dedi.