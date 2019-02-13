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Küçük kız pandaların olduğu kafese düştü! Sonrasında olanlar...

13.02.2019 10:01

Çin'in Çıngdu (Chengdu) şehrindeki bir hayvanat bahçesinde, küçük bir kız çocuğu pandaların bulunduğu bölgeye düşünce olanlar oldu. Hayvanat bahçesinde yaşanan o anlar kameralara böyle yansıdı. Görüntüler sosyal medyada binlerce kez izlendi. Peki sonunda neler oldu dersiniz?


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