SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

Körpecik anne Seda Sayan! Oğulcan Engin'in yıllar önceki fotoğrafı paylaştı! Gören bir daha baktı!

Oğulcan Engin, 62 yaşına basan annesi Seda Sayan'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Annesi ile yıllar önceki bir fotoğrafını yayınlayan Engin'in paylaşımı kısa sürede gündem olurken Seda Sayan'ın gençlik haline yorum yağdı. İşte Seda Sayan'ın sosyal medyaya damga vuran o fotoğrafı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 15:56 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 15:57
Körpecik anne Seda Sayan! Oğulcan Engin’in yıllar önceki fotoğrafı paylaştı! Gören bir daha baktı!

Çağlar Ökten ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı Seda Sayan, 62 yaşına girdi. Ünlü şarkıcının Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'den ise Sayan'ın doğum gününe özel bir paylaşım geldi.

Körpecik anne Seda Sayan! Oğulcan Engin’in yıllar önceki fotoğrafı paylaştı! Gören bir daha baktı!

Oğulcan Engin, annesi Seda Sayan ile çocukluk yıllarına ait bir karesini Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Körpecik anne Seda Sayan! Oğulcan Engin’in yıllar önceki fotoğrafı paylaştı! Gören bir daha baktı!

Engin, kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşımına "İyi ki doğdun kraliçem" notu düştü.

Körpecik anne Seda Sayan! Oğulcan Engin’in yıllar önceki fotoğrafı paylaştı! Gören bir daha baktı!

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından beğeni toplayan paylaşımda Seda Sayan'ın gençlik hali dikkat çekti.

Körpecik anne Seda Sayan! Oğulcan Engin’in yıllar önceki fotoğrafı paylaştı! Gören bir daha baktı!

Seda Sayan için "Körpecik anne", "Ne kadar güzel" yorumları yapıldı.

Körpecik anne Seda Sayan! Oğulcan Engin’in yıllar önceki fotoğrafı paylaştı! Gören bir daha baktı!

İşte Oğulcan Engin'in annesi Seda Sayan ile yaptığı o paylaşım...