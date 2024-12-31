Körpecik anne Seda Sayan! Oğulcan Engin’in yıllar önceki fotoğrafı paylaştı! Gören bir daha baktı!

Çağlar Ökten ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı Seda Sayan, 62 yaşına girdi. Ünlü şarkıcının Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'den ise Sayan'ın doğum gününe özel bir paylaşım geldi.