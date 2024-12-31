Körpecik anne Seda Sayan! Oğulcan Engin’in yıllar önceki fotoğrafı paylaştı! Gören bir daha baktı!

Çağlar Ökten ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı Seda Sayan, 62 yaşına girdi. Ünlü şarkıcının Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'den ise Sayan'ın doğum gününe özel bir paylaşım geldi.
Oğulcan Engin, annesi Seda Sayan ile çocukluk yıllarına ait bir karesini Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
Engin, kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşımına "İyi ki doğdun kraliçem" notu düştü.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından beğeni toplayan paylaşımda Seda Sayan'ın gençlik hali dikkat çekti.
Seda Sayan için "Körpecik anne", "Ne kadar güzel" yorumları yapıldı.