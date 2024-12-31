Alper Kul nikah şahidi olmuştu! Güldür Güldür’ün Mustafa’sı Özgür Aydın’ın 2 yıl önce evlendiği eşiyle pozlarına beğeni yağdı!

"ÇOK YAKIŞIYORSUNUZ"

Ünlü oyuncunun kameralardan uzak tuttuğu eşini görenler hayran kaldı. Ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz", "Mutluluğunuz daim olsun" yorumları yapılırken Aydın'ın eşiyle yaptığı paylaşımlara beğeni yağdı.