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Alper Kul nikah şahidi olmuştu! Güldür Güldür'ün Mustafa'sı Özgür Aydın’ın 2 yıl önce evlendiği eşiyle pozlarına beğeni yağdı!

Güldür Güldür'de canlandırdığı Mustafa karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Özgür Aydın'ın hayatı merak edildi. Özellikle özel hayatı merak konusu olan ünlü oyuncunun kameralardan uzak tuttuğu eşini görenler hayran kaldı. Ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz", "Mutluluğunuz daim olsun" yorumları yapılırken Aydın'ın eşiyle yaptığı paylaşımlara beğeni yağdı.

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Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 15:09 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 15:09
Alper Kul nikah şahidi olmuştu! Güldür Güldür’ün Mustafa’sı Özgür Aydın’ın 2 yıl önce evlendiği eşiyle pozlarına beğeni yağdı!

Güldür Güldür'de canlandırdığı Mustafa karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Özgür Aydın'ın hayatı merak edildi.

Alper Kul nikah şahidi olmuştu! Güldür Güldür’ün Mustafa’sı Özgür Aydın’ın 2 yıl önce evlendiği eşiyle pozlarına beğeni yağdı!

ÖZGÜR AYDIN KİMDİR?

6 Eylül 1984 tarihinde Ankara'da doğan Özgün Aydın, 2006'da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

Alper Kul nikah şahidi olmuştu! Güldür Güldür’ün Mustafa’sı Özgür Aydın’ın 2 yıl önce evlendiği eşiyle pozlarına beğeni yağdı!

2006-2009 yılları arasında Ankara'da "Öteki Tiyatro" ve "Tiyatro Oyunbaz" tiyatro guruplarında çalıştı.

Alper Kul nikah şahidi olmuştu! Güldür Güldür’ün Mustafa’sı Özgür Aydın’ın 2 yıl önce evlendiği eşiyle pozlarına beğeni yağdı!

2009 yılında İstanbul'a giderek önce Duru Tiyatro, Tiyatro Dan ve Levent Kırca Tiyatrosu'nda görev aldı.

Alper Kul nikah şahidi olmuştu! Güldür Güldür’ün Mustafa’sı Özgür Aydın’ın 2 yıl önce evlendiği eşiyle pozlarına beğeni yağdı!

2012-2013 sezonunda Ankara Sanat Tiyatrosu kadrosuna dahil olan Aydın, 2022 yılında Dilan Saltık ile evlendi.

Alper Kul nikah şahidi olmuştu! Güldür Güldür’ün Mustafa’sı Özgür Aydın’ın 2 yıl önce evlendiği eşiyle pozlarına beğeni yağdı!

Fenerbahçe'de gerçekleşen düğün töreninde çiftin nikah şahitliğini Didem Balçın ile Alper Kul üstlendi.

Alper Kul nikah şahidi olmuştu! Güldür Güldür’ün Mustafa’sı Özgür Aydın’ın 2 yıl önce evlendiği eşiyle pozlarına beğeni yağdı!

"ÇOK YAKIŞIYORSUNUZ"
Ünlü oyuncunun kameralardan uzak tuttuğu eşini görenler hayran kaldı. Ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz", "Mutluluğunuz daim olsun" yorumları yapılırken Aydın'ın eşiyle yaptığı paylaşımlara beğeni yağdı.

Alper Kul nikah şahidi olmuştu! Güldür Güldür’ün Mustafa’sı Özgür Aydın’ın 2 yıl önce evlendiği eşiyle pozlarına beğeni yağdı!

İşte Özgür Aydın'ın biricik eşi ile yaptığı sosyal medya paylaşımları...

Alper Kul nikah şahidi olmuştu! Güldür Güldür’ün Mustafa’sı Özgür Aydın’ın 2 yıl önce evlendiği eşiyle pozlarına beğeni yağdı!

Özgür Aydın ve eşi Dilan Saltık

Alper Kul nikah şahidi olmuştu! Güldür Güldür’ün Mustafa’sı Özgür Aydın’ın 2 yıl önce evlendiği eşiyle pozlarına beğeni yağdı!

Özgür Aydın ve eşi Dilan Saltık