Alper Kul nikah şahidi olmuştu! Güldür Güldür’ün Mustafa’sı Özgür Aydın’ın 2 yıl önce evlendiği eşiyle pozlarına beğeni yağdı!

Güldür Güldür'de canlandırdığı Mustafa karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Özgür Aydın'ın hayatı merak edildi.
ÖZGÜR AYDIN KİMDİR?
6 Eylül 1984 tarihinde Ankara'da doğan Özgün Aydın, 2006'da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu.
2006-2009 yılları arasında Ankara'da "Öteki Tiyatro" ve "Tiyatro Oyunbaz" tiyatro guruplarında çalıştı.
2009 yılında İstanbul'a giderek önce Duru Tiyatro, Tiyatro Dan ve Levent Kırca Tiyatrosu'nda görev aldı.
2012-2013 sezonunda Ankara Sanat Tiyatrosu kadrosuna dahil olan Aydın, 2022 yılında Dilan Saltık ile evlendi.
Fenerbahçe'de gerçekleşen düğün töreninde çiftin nikah şahitliğini Didem Balçın ile Alper Kul üstlendi.
"ÇOK YAKIŞIYORSUNUZ"
Ünlü oyuncunun kameralardan uzak tuttuğu eşini görenler hayran kaldı. Ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz", "Mutluluğunuz daim olsun" yorumları yapılırken Aydın'ın eşiyle yaptığı paylaşımlara beğeni yağdı.
İşte Özgür Aydın'ın biricik eşi ile yaptığı sosyal medya paylaşımları...
Özgür Aydın ve eşi Dilan Saltık
Özgür Aydın ve eşi Dilan Saltık